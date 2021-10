Wát een geluk voor de slachtoffers: Van Huffelen erkent te trage afhandeling toeslagenaffaire

De Nationale ombudsman liet via een nieuw onderzoek weten dat het afhandelen van de toeslagenaffaire te ingewikkeld is en het herstel voor de slachtoffers te traag gaat. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen erkent het probleem, alweer…

Slachtoffers van de toeslagenaffaire zitten al jaren gigantisch in de problemen. Op ieder front werden ze tegengewerkt. Nu is er dan eindelijk toegezegd dat er gecompenseerd zal gaan worden maar zelfs dát kan de overheid niet.

Sinds begin 2020 is Van Huffelen verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire en de financiële compensatie voor gedupeerden. Eind 2020 werd de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) in het leven geroepen om de boel snel af te kunnen handelen. Maar wat concludeert ombudsman Van Zutphen in zijn rapport? “Ouders lopen nog steeds vast.” Iets wat hij in mei overigens ook al constateerde, meldt de NOS.

Een van de redenen is dat in mei 2021 er een nieuw klachtenteam is gestart, waardoor het oude team terugging naar de Belastingdienst. Er moest dus een hele club opnieuw worden ingewerkt, waardoor alles nóg meer vertraging opliep. Vorige week zei Van Huffelen in Nieuwsuur dat de afhandeling van de compensatie “nog heel lang” zal duren, aangezien op dit moment nog geen 10 procent van de zaken is afgehandeld.

De toeslagenaffaire toont aan hoe incompetent of onwillend onze overheid en ons demissionaire kabinet zijn. Niets kan ‘gewoon’ snel worden opgelost. Alles moet volgens vaste procedures en tot op de cent nauwkeurig worden berekend, want anders loopt iemand met verantwoordelijkheid een beetje risico om ergens op te worden afgerekend. Want stel je toch eens voor dat één van de gedupeerden een paar euro te veel krijgt. Dat willen we natuurlijk niet!

Het is werkelijk te beschamend voor woorden dat de toeslagenaffaire als ieder ander dossier wordt behandeld, terwijl er haast bij geboden is. En wat het nog ondraaglijker maakt is dat bij het overeind houden van bedrijven dit wél gewoon kan. Daar strooide men met geld en keek men later wel of het terecht was. Maar bij de gedupeerden van de toeslagenaffaire moet alles vooraf tot op de cent worden berekend. Ongelofelijk.