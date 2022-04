Pepijn van Houwelingen fileert plannen voor digitale munt én digitale ID van EU: ‘Dit brengt onze vrijheid in gevaar’

Bij een commissievergadering in de Tweede Kamer heeft FVD’er Pepijn van Houwelingen op wonderschone wijze de Europese plannen voor een digitale munt én ID gefileerd. Als die plannen doorgaan, legde hij uit, blijft er in potentie van onze vrijheid niets meer over. Als je onze vrijheid lief hebt moet je er dus op tegen zijn.

In de EU zijn ze hard op weg om een digitale ID en een digitale munt te ontwikkelen. Dat willen ze graag omdat ze daarmee een totalitaire controle kunnen invoeren die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Andere totalitaire systemen waren natuurlijk soms extreem verschrikkelijk, maar ze konden nooit het priveleven van hun burgers op zo’n grote schaal onder de duim houden en controleren als dan kan. Want dan is álles te zien en dus ook stop te zetten.

De EU werkt aan een digitale munt. Dit geld kan worden gekoppeld aan het naderende digital ID. @PvanHouwelingen voorspelt een intensivering van de massacontrole zoals we bij corona hebben gezien. De machtscentralisatie brengt de vrijheid in gevaar; #FVD wil die vrijheid behouden. pic.twitter.com/JmhowG1ga1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 31, 2022

Pepijn van Houwelingen maakt zich dan ook ernstig zorgen over deze plannen. In een commissievergadering van de Tweede Kamer legde hij uit waarom en wat hij verwacht van de toekomst als de plannen toch doorgang vinden.

“Hoe zou dat er dan uit kunnen zien?” die toekomst, vroeg hij. “Nou, bijvoorbeeld als je naar de huisarts gaat – om het even heel concreet te maken: de huisarts zegt dat je een te hoog cholesterol hebt. De dag erna kun je in de supermarkt dan geen roomboter meer afrekenen of een pizza.”

Het partijkartel zal daar natuurlijk tegen in brengen dat die visie wel héél ver gaat en nooit werkelijkheid zal worden, maar daar denkt Van Houwelingen anders over. “Het punt is, en dat is het zorgwekkende: die ideologie heeft zich al ontwikkeld tijdens de coronaperiode. Toen hebben we gezien dat wat voorheen individuele besluiten waren […], dat dat staatsaangelegenheden zijn geworden.”

En ja, dat is natuurlijk precies wat ze letterlijk met álles kunnen doen als ze een digitale ID en munt hebben, en die twee vervolgens ook nog even aan elkaar koppelen.