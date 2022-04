Pepijn van Houwelingen ontmaskert het héle coronaschandaal: ‘Sywert is een kruimeldief!’

Volgens Forum voor Democratie is Sywert van Lienden eigenlijk niet meer dan een “kruimeldief.” Want zijn mondkapjesdeal is “slechts het topje van de ijsberg.” Tijdens de coronacrisis zijn “miljarden euro’s kwijtgeraakt.” Dat Sywert en z’n vrienden er 20 miljoen aan hebben verdiend is niet je van het, maar vergeleken met de andere bedragen waar het over zou moeten gaan is het eigenlijk niks.

Vandaag mocht Pepijn van Houwelingen het woord doen voor FVD in het mondkapjesdebat. Volgens hem was het niet meer of minder dan een “barbertje moet hangen” debat. FVD wil juist een echt debat waarin wordt gedebatteerd over álle miljarden die verdwenen zijn uit de staatskas. Want er is onderhand sprake van een coronaschandaal, en niet slechts van één deal die mogelijk niet klopte.

Zoals FVD de speech van Van Houwelingen samenvat op twitter: “De corruptie omtrent de mondkapjesdeal is slechts het topje van de ijsberg. Tijdens het hele coronaschandaal zijn miljarden euro’s ‘kwijtgeraakt’. De focus op kruimeldief Sywert is een afleiding van de werkelijke misstanden bij VWS.”

De corruptie omtrent de #mondkapjesdeal is slechts het topje van de ijsberg. Tijdens het hele coronaschandaal zijn miljarden euro’s ‘kwijtgeraakt’. De focus op kruimeldief Sywert is een afleiding van de werkelijke misstanden bij VWS. @PvanHouwelingen #FVD #hugodejonge pic.twitter.com/9oYwgJfHhV — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 7, 2022

Eerder in het debat interrumpeerde Van Houwelingen de woordvoerder van de VVD al met de vraag: wat heeft de VVD eigenlijk gedaan om gedurende de afgelopen twee jaar de touwtjes aan te trekken en ervoor te zorgen dat de handel en wandel van het kabinet daadwerkelijk gecontroleerd werd? En trouwens, in plaats van het huidige onderzoek te laten doen door Deloitte zou het toch veel beter zijn om de verantwoordelijkheid daarvoor te geven aan de Algemene Rekenkamer?

Het onderzoek naar de #mondkapjesdeal wordt gedaan door Deloitte, in opdracht van VWS. Daardoor heeft de Kamer er geen controle over. Een #FVD-motie om het onderzoek te laten doen door de Algemene Rekenkamer, waardoor de Kamer wél controle zou hebben werd weggestemd door de VVD. pic.twitter.com/QckPZpPrdJ — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 7, 2022

Natuurlijk vindt FVD wél dat De Jonge moet aftreden. Dit omdat hij zijn privémail gebruikt heeft om de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) te omzeilen, er duidelijk sprake was van CDA-corruptie bij de mondkapjesdeal, en omdat het coronabeleid van De Jonge “volstrekt buitenproportioneel” was en “decennialange gevolgen” zal produceren.