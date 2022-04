PVV, VVD (?) en SP woest door ‘Oekraïne snel lid’-actie van Ursula von der Leyen: ‘Onbezonnen actie!’

De SP, VVD en de PVV zijn geschrokken dat EU-‘president’ Ursula von der Leyen Oekraïne een snelle behandeling van het EU-lidmaatschapsproces heeft beloofd. Ze noemen dat een “onbezonnen” actie is, die ook nog eens niet te verkopen is aan landen die wel de gewone procedure volgen. En ja, je leest goed dat zelfs de VVD er niet blij mee is.

Jasper van Dijk van de SP vindt de belofte van Von der Leyen een “onbezonnen actie.” “Misschien is het begrijpelijk vanwege de oorlog waarin Oekraïne zich bevindt, maar wat Von der Leyen deed is onverstandig,” gaat hij verder. “Er wordt een worst voorgehouden voor het lidmaatschap die de komende tien jaar echt niet wordt waargemaakt. Een voorkeursbehandeling is ook niet uit te leggen aan de andere kandidaat-lidstaten.”

Wat PVV-leider Geert Wilders betreft is de belofte van Von der Leyen voor een snelle procedure “onzinnig en onverstandig gebrabbel.” En trouwens, vraagt hij zich af, “namens wie sprak ze eigenlijk? Ze is door niemand gekozen, heeft nul mandaat en nog minder gezond verstand. Het wordt tijd dat ze opstapt.”

Hilarisch genoeg is zelfs de VVD niet in haar nopjes met Von der Leyens uitspraken. “Wij denken dat het onverstandig is om Oekraïne een lidmaatschap te beloven, omdat je daarmee een verwachting wekt alsof het heel dichtbij zou zijn, terwijl dat niet zo is. Dit is een traject met vele voorwaarden en waarborgen. Die zijn er niet voor niets,” aldus Kamerlid Roelien Kamminga.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Natuurlijk doen Von der Leyen en haar mede-eurofielen uiteindelijk toch gewoon wat ze zelf willen. Maar het gaat wel heel vermakelijk worden om te zien hoe de Nederlandse politiek – en dan zeker een partij als de VVD – daarmee omgaat.