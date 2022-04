Rutte helemaal van het padje: ‘Uitspraken De Jonge passen bij een robuuste bestuursstijl!’

“We zijn toch niet van marsepein?” Dat was de reactie van Mark Rutte op een vraag van journalisten over het gezeur van Hugo de Jonge. Die bood tijdens het Kamerdebat over de mondkapjesdeal immers zijn excuses aan voor zijn gelieg, maar de volgende dag ging hij juist weer vol op het orgel. Toen was het opeens heel misselijk dat er getwijfeld werd aan zijn integriteit, dat had hem heel erg geraakt, en ga zo maar door.

Tijdens zijn persconferentie vroeg een journalist Rutte naar de merkwaardige uitspraken van Hugo de Jonge over dat hij vindt dat de Tweede Kamer de integriteit van ministers te snel in twijfel trekt. Dat was wat vreemd, want de dag ervoor had De Jonge nog zijn excuses aangeboden omdat hij flink had gelogen en bedrogen. De dag erop was hij dat klaarblijkelijk vergeten.

Hoe dan ook, toen Rutte daar naar gevraagd werd reageerde hij op buitengewoon merkwaardige wijze. Hij begon namelijk opeens te oreren dat dit volgens bij “een robuuste bestuurscultuur” hoort en dat mensen dat maar moeten accepteren. “We zijn toch allemaal niet van marsepein?”

Premier Rutte reageert op de uitspraken van De Jonge: “Dit past bij een robuuste bestuursstijl. We zijn allemaal toch niet van marsepein.” pic.twitter.com/33IGCNGqiH — Sam Hagens (@SamHvNL) April 8, 2022

Het gekke is: toen ik het voor het eerst zag deze clip dacht ik dat hij De Jonge dus bekritiseerde. Dat hij vond dat die niet zo moest zeuren. Maar dat klopt niet, dan had hij het immers niet gehad over een “robuuste bestuurcultuur” maar over een robuuste debatcultuur. Rutte zegt dus dat het parlement niet moet huilebalken. De krokodillentranen van De Jonge vindt hij blijkbaar wél volkomen prima.

Het blijft merkwaardig om te zien hoe deze man opereert. Hij is overduidelijk al véél te lang premier. Het zou goed zijn voor het land als hij er spoedig mee ophoudt en op zoek gaat naar ander werk.