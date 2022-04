Eindelijk daadkracht! Nederland legt 14 Russische jachten aan de ketting

Het heeft even geduurd maar eindelijk toont het kabinet daadkracht door 14 jachten van Russische Oligarchen aan de ketting te leggen in Nederland. Vorige week kreeg Wopke Hoekstra nog de toorn van de Tweede Kamer over zich heen omdat het kabinet niet proactief handelde met het instellen van sancties tegen de Russen. Waarom maakt één zwaluw nog geen zomer voor Hoekstra en Blok?

Vergeleken met andere landen lukte het Nederland moeilijk om de Russen te raken waar je ze hard kan raken met sancties. Slechts een deel van het geld van Russische oligarchen in Nederland is bevroren. Gisteren is Stef Blok aangetreden als Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving en een dag later worden er al 14 jachten geconfisqueerd. Is dit toeval of kunnen we over het ”Blok” effect spreken? We moeten wel eerlijk zijn dertien jachten zijn van Russische eigenaren, de veertiende is niet van een Rus, maar mag voorlopig niet van de ketting. Het gaat om twaalf jachten in aanbouw, waaronder superjachten van meer dan 35 meter, en twee jachten in onderhoud, zo meldt Hoekstra aan de Tweede Kamer.

Biedt deze ontwikkeling perspectief dat de Russen door Nederland harder geraakt gaan worden in hun portemonnee de komende tijd? Wanneer Russische oligarchen over een Europees paspoort beschikken kunnen ze makkelijk alle sancties ontwijken. De overige Russische oligarchen hoeven niet te wanhopen voordat de stuurloze en gedecentraliseerde overheid op één lijn zit zijn we al maanden verder. En hebben deze Russen hun schaapjes allang op het droge door financiële constructies. Het is nu aan Hoekstra en Blok om ons te verassen door het tegendeel te bewijzen.