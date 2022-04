Nederland dreigt op slot te gaan door waanzinnig stikstofbeleid!

Bouwend Nederland topman Maxime Verhagen heeft vandaag in een interview aan de Telegraaf gewaarschuwd dat Nederland op slot gaat als het kabinet vasthoudt aan het huidige stikstofbeleid. Het bouwen van huizen, wegen en fabrieken en de energietransitie zullen op korte termijn onmogelijk worden. Het is tijd dat weldenkend Nederland wakker wordt anders hebben we dadelijk te maken met stikstoflockdowns!

,,Als we de weg van minister Van der Wal volgen, zetten we de economie de komende twee jaar op slot en laten we huizenzoekers in de kou staan, lossen we het mobiliteitsprobleem niet op en maken we veel te weinig voortgang met de energietransitie”, zegt Maxime Verhagen. Van der Wal wil de daling van de stikstofuitstoot gaan monitoren in plaats van aanpakken. „Het duurt dan nog zeker twee jaar voordat we weer kunnen bouwen en ons land verder kunnen ontwikkelen. En dat is pijnlijk, omdat het kabinet al drie jaar aanmoddert om tot een oplossing te komen”, zo luidt de conclusie van de Bouwend Nederland Topman.

Hoe ziet Maxime Verhagen van Bouwend Nederland het dan wel voor zich?

Een oplossing is het registreren van de vermindering van de stikstofuitstoot in plaats van het te monitoren gedurende een paar jaar. „Als je piekbelasters meteen aanpakt, hoef je niet twee jaar te wachten. Dan kan meteen aangetoond worden hoeveel er met de maatregelen bespaard wordt, en voldoe je aan de eisen van de wet.” Ook Verhagen wil dus onze Boerenstand afmaken voor een probleem dat niet bestaat!

"Als de helft van de Nederlandse boeren verdwijnt, heeft elitair links zijn zin," zegt Bart Kemp van @agractie in gesprek met @GideonvMeijeren (#FVD) over gedwongen grondonteigening. #ongehoordnieuws Kijk de hele uitzending:https://t.co/yvLXANiDSq pic.twitter.com/YInnkJcydJ — Ongehoord Nederland TV (@ongehoordnedtv) April 5, 2022

We moeten onze oren niet langer laten hangen naar extreemlinkse kletspraat. Het stikstofprobleem is de wereld in geholpen door globalisten die de grond van de boeren nodig hebben voor andere doeleinden. Nederland mag nooit in een stikstoflockdown gaan voor een zelf gecreëerde administratieve crisis.