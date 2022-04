Trek maar vast een warme trui aan! EU oppert nieuw sanctiepakket: verbod op kolen en schepen

Trek maar vast een warme trui aan, zet de thermostaat omlaag en trek de stekkers van elektrische apparaten maar uit het stopcontact. De Europese Commissie heeft weer een nieuw sanctiepakket voorgesteld, die EU-landen nog moeten goedkeuren.

Als dit gebeurt dan komt er een verbod op de invoer van kolen uit Rusland, mogen Russische schepen niet meer worden toegelaten in Europese havens en komt er een ban op de invoer van allerlei Russische producten, waaronder sterke dranken, hout, cement en vis. Dat meldt NU.nl.

Ergens is het logisch dat er weer een nieuw sanctiepakket wordt voorbereid tegen Rusland, want de recente wandaden in Bucha kunnen natuurlijk niet onbeantwoord blijven. Al helemaal niet door de Europese Unie die altijd de mond vol heeft over mensenrechten. Maar omdat dit zo’n extreem pakket is, kan het haast niet anders dan dat de Europese Commissie zijn eigen hand wederom heeft overspeeld.

Mogelijk wordt de soep om die reden niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend, simpelweg omdat het diverse Europese landen behoorlijk in moeilijkheden zal brengen. Landen die nu afhankelijk zijn van Russisch gas en olie, zouden met veel pijn en moeite de overstap kunnen maken naar kolen. Maar als die sancties worden ingevoerd, wordt ook dát weer een stuk moeilijker.

Duitsland zou deze economische klap nog wel kunnen overleven. Dat land staat sowieso weer in de ‘Wir schaffen das’-modus, maar dat geldt niet voor landen als Hongarije of Italië. Met een beetje pech stemmen zij tegen zo’n pakket en worden ze door de andere EU-lidstaten met de nekharen aangekeken. Nou, daar gaat je Europese eensgezindheid!

Maar Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen trekt zich daar allemaal niets van aan en zei dinsdag dat de EU overweegt om nog meer sancties in te voeren. Zij doet er alles aan om keihard te deugen en altijd op de moralistische tour te kunnen jengelen, zonder fatsoenlijk na te denken over de consequenties die dit mogelijk met zich meebrengt.