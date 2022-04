D66, PvdA en GroenLinks enorm van de leg na overwinning Viktor Orban: ‘Vriend van de slachter in het Kremlin!’

Hoewel Viktor Orban de verkiezingen in Hongarije ruimschoots heeft gewonnen is niet iedereen daar blij mee. Sterker nog, de linkse partijen D66, PvdA en GroenLinks zijn zelfs furieus. Zij noemen Orban “het maatje van de slachter in het Kremlin” (dus van Vladimir Poetin) en stellen ook meteen maar even dat er kiesfraude gepleegd is.

Voor Viktor Orban was het gisteren natuurlijk een geweldige overwinning. Voor de vierde keer op rij werd zijn nationalistisch-conservatieve Fidesz partij de grootste van het land. Orban werd dan ook meteen gefeliciteerd door onze eigen Geert Wilders. Die was maar wat blij met de uitslag.

D66, GroenLinks en PvdA zijn woedend

Alleen denkt niet iedereen daar zo over. Bij D66, PvdA en GroenLinks zijn ze zelfs ronduit woest. Ja, ze huilen werkelijk tranen met tuiten. Want Orban is in hun ogen het vleesgeworden kwaad: nationalistisch, kritisch op de EU, conservatief, en ook nog eens niet 100% blindelings anti-Poetin! Wat een beest!

D66’er Sophie in ’t Veld gaat het hardst op het orgel van allemaal. Zij beschuldigt Orban namelijk niet alleen van het hebben van Denkbeelden die niet Deugen, maar ook van kiesfraude.

“Kiesfraude boekt resultaat voor Orban,” aldus In ’t Veld, “Europa’s maatje van de slachter in het Kremlin. Ik vraag me af of de mensen die hem in staat hebben gesteld dit te doen goed kunnen slapen? Gaan de Europese commissie en de president van de Europese Commissie door met pretenderen dat het business as usual is en dat Orban gewoon één van hen is?”

Vote rigging seems to pay off for Orban, Europe’s buddy of the butcher in the Kremlin. I wonder if his enablers sleep well. Will #EUCO @eucopresident pretend it is business as usual and Orban is just one of them? https://t.co/5wEG25GZxI — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) April 3, 2022

Ook GroenLinkser Corinne Ellemeet is van de leg. “Zorgelijke uitkomst van de verkiezingen in Hongarije,” schrijft zij. “Ook voor Europa. Des te belangrijker om scherp te sturen op de rechtsstaat” (haha! Dat zegt een Nederlandse partij; het land van de Toeslagenaffaire!) “en af te stappen van veto op Europees buitenlandbeleid. We mogen ons niet laten gijzelen door Orban.”

Zorgelijke uitkomst van de verkiezingen in Hongarije. Ook voor Europa. Des te belangrijker om scherp te sturen op de rechtsstaat en af te stappen van veto op Europees buitenlandbeleid. We mogen ons niet laten gijzelen door Orbán. https://t.co/YsSQaqears — Corinne Ellemeet (@CorinneEllemeet) April 4, 2022

Vervolgens doet ook PvdA-feminist Kati Piri (opvallend hoe het allemaal vrouwen zijn) een duit in het kletsnatte tranenzakje. In zijn overwinningsspeech had Orban namelijk gezegd dat hij de overwinning had geboekt op “links” in eigen land, “internationaal links,” “Brusselse bureaucraten,” “George Soros,” “de internationale media” én Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Oekraïne en Hongarije hebben al langer problemen, onder meer vanwege een Hongaarse minderheid die niet goed behandeld zou worden. Daar lees je in de Nederlandse media niets over, maar voor Hongarije is dat een heel serieus onderwerp.

Als dit je vijanden zijn, weet je ook meteen wie z’n vrienden zijn. #Orban https://t.co/URGxL2sY1z — Kati Piri (@KatiPiri) April 3, 2022

“Als dit je vijanden zijn, weet je ook meteen wie z’n vrienden zijn,” stelt Piri in een epische drogreden. Want natuurlijk slaat dat nergens op. Je kunt best een vijand zijn van Zelensky én Vladimir Poetin, om maar een voorbeeld te noemen. Of van Zelensky en Xi Jinping. Het één sluit het ander niet uit.

Hoe dan ook, het gehuil van de linkse feministes van D66, GroenLinks en PvdA over Orbans zege is natuurlijk ronduit hilarisch. Wat zijn ze boos he?!