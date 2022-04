Daar gaat de eensgezindheid: Europese Unie bereidt nieuwe sancties Rusland voor, Duitsland en Hongarije liggen dwars

Na de beelden van de slachtpartij in het Oekraïense Boetsja bereidt de Europese Unie nieuwe sancties tegen Rusland. Maar zo heel veel mogelijkheden zijn er niet meer, tenzij lidstaten zichzelf flink in de vinger willen snijden. Duitsland en Hongarije zien dat in ieder geval niet zitten.

Zo’n beetje het enige wat de Europese Unie nu nog kan doen is een (uitgebreider) embargo op Russische olie, kolen en aardgas (waaronder het weren van Russische schepen in Europese havens), of het totaal uitsluiten van Russische banken van het internationale betalingssysteem Swift.

Beide maatregelen zouden vooral de Europese bevolking heel erg veel pijn gaan doen en enig zinvol klimaatbeleid kunnen ze de komende tijd dan wel op hun buik schrijven. Vooral Duitsland en Hongarije zullen in de problemen komen en waarschijnlijk ook tegen dit soort sancties gaan stemmen, meldt De Telegraaf.

Het idiote is ook dat wordt gedaan alsof Rusland met deze sancties dan volledig afgesloten zou zijn en Poetin in zijn eigen soep gaar kookt. Landen die weinig met het conflict te maken hebben of zich er simpelweg niet voor interesseren, krijgen met dit soort sancties de kans om goedkoop Russische grond- en brandstoffen te kopen. Het Westen kan wel gaan dreigen met sancties tegen ook die landen, maar dat houden ze nooit vol. China en India zien het waarschijnlijk gewoon als een gouden kans op de energiemarkt.

Het simpele feit is dat de prijs voor Westerse principes misschien wel gewoon te hoog wordt. Het is verschrikkelijk wat daar in Boetsja is gebeurd en natuurlijk zouden de verantwoordelijken daarvoor moeten worden gestraft. Dat is echter niet wat er met nóg meer sancties gaat gebeuren.

De inflatie in Nederland is al 12 procent. We gooien hier nog doodleuk miljarden euro’s tegen klimaatplannen aan, terwijl de hoge energieprijzen nog makkelijk verder kunnen stijgen. Grondstoffen voor voedsel zijn ook duurder geworden (buiten het effect van de inflatie om). En dan hebben we het in Nederland nog relatief goed, ondanks de huidige sancties tegen Rusland. Andere landen staan er stukken beroerder voor. Maar als het aan de Europese Unie ligt dan moeten we met z’n allen maar gewoon nóg meer gaan incasseren, eigenlijk omdat zij ons afhankelijk van Rusland hebben gemaakt. Dat valt toch niet te verkopen…