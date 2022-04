Tweede booster nog minder effectief dan eerste booster: bescherming neemt al na 4 weken af

Uit Israëlisch onderzoek blijkt dat de bescherming van de tweede booster (de vierde prik) bij ouderen al na 4 weken afneemt. Dit is een nieuw record. Want hiervoor werd nog gezegd dat de booster een week of 12 werkte.

Uit grootschalig Israëlisch onderzoek blijkt dat de twee “booster” van het corona-‘vaccin’ minder lang effectief is dan gedacht / gehoopt. Want hoewel een vierde dosis de kans op besmetting voor 60-jarigen tijdelijk zou doen afnemen is de periode waar dit voor geldt erg beperkt. Al na 4 weken – niet maanden! – neemt de bescherming af, aldus de Israëliërs.

Alleen wat “bescherming tegen ernstige ziekte” betreft had het onderzoek wat meer “goed” nieuws; die is na zes weken “niet helemaal afgenomen.” Niet helemaal? Ja, niet helemaal.

In Nederland wordt die tweede booster al aangeboden aan 60-plussers. Die wanen zich daar voor lange tijd mee veilig – in ieder geval tegen ernstige ziekte, maar eigenlijk ook tegen besmetting. Nu blijkt het effect van die booster dus nogal tegen te vallen, zelfs volgens de officiële cijfers uit Israël.

De vraag is natuurlijk: met zoveel negatief nieuws / resultaten over de boosters die nu in omloop zijn, hoe gaan ze ons in de herfst en winter van 2022 toch weer een booster verkopen? Of komen ze dan met een “geupdatet versie” van het ‘vaccin’?