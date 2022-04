Tweede ronde Franse Presidentsverkiezingen gaat tussen Macron en Le Pen

Vorige week voorspelde peilingen al dat de tweede ronde zal gaan tussen Emmanuel Macron en Marine Le Pen. Gisteren kreeg de zittend president 28,5 procent van de stemmen en Marine Le Pen zo’n 24 procent van de stemmen. Geen van beiden heeft dus 51% van de stemmen weten te bemachtigen en daarom is er een tweede ronde nodig.

Macron heeft de eerste ronde gewonnen maar is Le Pen dan ook kansloos in de tweede ronde? Nee omdat er een schifting heeft plaatsgevonden in het aantal kandidaten. Alleen de twee hoogst scorende kandidaten gaan door naar de tweede ronde.

De verwachting is dat Le Pen flink kan inlopen omdat zij heel duidelijk is over immigratie. Veel linkse Fransen vinden dit ook een belangrijk onderwerp en vinden Macron economisch te rechts. Deze Fransen kan Le Pen aan zich binden. Le Pen heeft er al een lange campagne op zitten waarin ze van koopkracht haar speerpunt heeft gemaakt heeft haar tot een serieuzere presidentskandidaat gemaakt dan in 2017. Hierdoor kan zij meer stemmers vanuit het midden bereiken om op haar te stemmen. Zemmour heeft de tweede ronde niet weten te halen omdat hij maar 7% van de stemmen kreeg. De verwachting is dat de aanhang van Éric Zemmour in de tweede ronde voor Le Pen kiest. De anti-immigratie standpunten van Zemmour waren te radicaal en ook zijn standpunt over de Russische invasie in Oekraïne heeft hem de kop gekost. Zemmour wilde geen Oekraïense vluchtelingen op nemen en kreeg een uitspraak uit het verleden dat hij ’snakte naar een Franse Poetin’ naar zijn hoofd geslingerd door zijn politieke opponenten. Laat dit een les zijn voor Thierry Baudet (FVD) wees niet te pro-Rusland.

De twee ronde vindt plaats op zondag 24 april. Het kan een mooie strijd worden wie er een plek veroverd in het Élysée.