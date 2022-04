Wát een grap! Minister Kaag komt nu nog met spoedwet om geldstromen Russische oligarchen te stoppen

Het kabinet gaat een wetsvoorstel voor een spoedwet indienen om het moeilijker te maken voor Russische oligarchen om geld door te sluizen via Nederland. Het wetsvoorstel moet alleen nog wel eerst naar de Raad van State voor advies en daarna door de Tweede én Eerste Kamer worden goedgekeurd…

Het ene na het andere Europese land weet binnen een mum van tijd miljarden euro’s te bevriezen en jachten en huizen af te pakken, maar Nederland niet. Wij komen niet verder dan iets meer dan een luttele half miljard euro te bevriezen en dat was het dan.

Het is niet zo dat we die mogelijkheden niet hebben, want men had gewoon het Kadaster kunnen raadplegen om hier hetzelfde te doen. Maar schijnbaar is er voor trustbedrijven eerst weer een hele nieuwe wet nodig om de geldstromen daar ook aan te kunnen pakken.

Nederland is weer eens helemaal nergens op voorbereid, waardoor iedere poging om er alsnog iets aan te doen meer voor de sier is. Want laten we eerlijk wezen, welke Russische oligarch laat zijn geld nu nog via Nederland doorsluizen?

Zelfs de meest achterlijke Russische oligarchen hebben nu nog alle tijd om de boel te verkassen, want het wetsvoorstel voor Sigrid Kaag’s spoedwet moet nog door allerlei bestuurlijke hoepeltjes springen voordat er ook maar iets gaat gebeuren. Áls die wet het überhaupt haalt, want volgens hoogleraar Belastingrecht Jan van de Streek gaat het hier om een ‘botte bijl’ (via RTL Nieuws).

Volgens de hoogleraar geeft het kabinet hiermee een signaal dat Nederland geen enkele geldstroom meer binnen wil laten die gelinkt is aan Rusland. Daarnaast wil het kabinet trustkantoren verbieden om nog langer doorstroomvennootschappen aan te bieden én dat er geen diensten meer verleend mogen worden aan bedrijven die gelinkt zijn aan een overzees belasting- of witwasparadijs.

Het kabinet lijkt met deze spoedwet nu dus zo’n beetje de hele trustsector in één keer om zeep te helpen, met Russische oligarchen als argument. Alleen zullen ze hun geld waarschijnlijk niet meer te pakken krijgen.