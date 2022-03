Sanctie-experts lachen Nederland uit om aanpak Russische oligarchen: ‘Iedereen wijst naar elkaar en niemand doet wat’

Nederland slaat een gigantisch pleefiguur als het op het naleven van sancties en het aanpakken van Russische oligarchen aankomt. Sanctie-experts zijn zelfs verbaasd over het optreden in Nederland, mede door het feit dat landen als Italië, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wél doeltreffend zijn in hun aanpak.

Waar landen om ons heen de ene jacht na de andere in beslag weten nemen, huizen kunnen onteigenen, bezittingen in kaart kunnen brengen en bankrekeningen kunnen bevriezen, doet Nederland bar weinig. Zij praten over miljarden euro’s aan bezittingen die worden geconfisqueerd, terwijl Nederland nog minder dan een half miljard euro heeft weten te bevriezen.

Het is niet zo dat Russische oligarchen hier minder bezit hebben, Nederland doet gewoon niks. Het Kadaster heeft geen opdracht gekregen om informatie over Russisch bezit in Nederland in kaart te brengen. Het ministerie van Financiën wijst erop dat er nu alleen wordt gekeken naar financiële instellingen.

Ook woordvoerders van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken zeggen dat het opsporen en in kaart brengen van vastgoed van Russen niet onder het takenpakket van hun ministerie valt. Hetzelfde geldt voor toezichthouders De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten, meldt de NOS.

Het probleem lijkt hem te zitten in het gebrek aan regie. Schijnbaar is er een interdepartementale werkgroep, waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken is aangesteld als coördinator van de strafmaatregelen tegen Rusland. Niemand weet wie waar de verantwoordelijkheid voor heeft. Niemand weet waarom er geen verdere afspraken zijn gemaakt. Niemand weet wat de vervolgstappen moeten zijn en wie precies wat moet doen.

Een prachtsignaal voor andere louche figuren die bang zijn dat hun geld en bezittingen kunnen worden afgepakt. Als je naar Nederland komt heb je schijnbaar praktisch vrij spel. Handhaven is hier toch te duur, omdat er een risico is dat het misschien niets oplevert. Maar moralistisch drammen en hoog van de toren blazen kunnen we als geen ander, vooral als het van belang is voor de beeldvorming. Dan doen we net alsof 400 miljoen euro afpakken een knappe prestatie is en hopen we dat niemand naar het buitenland kijkt.