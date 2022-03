Rutger Bregman voelt ongemak nu deugend Nederland wel héél snel voor bewapening en sancties pleit

De huis-, tuin- en keukenfilosoof van de NPO, Rutger Bregman, heeft het moeilijk. De auteur van het inmiddels bekende boek De meeste mensen deugen, ziet dat die deugende mensen zomaar ineens een heel stuk minder zijn gaan deugen. Waar (met name links) Nederland eerder nogal huiverig was om meer aan defensie uit te geven en anderen te bewapenen, is dat sentiment als sneeuw voor de zon verdwenen.

Bregman verbaast zich over hoe snel mensen van gedachte kunnen veranderen, ook over iets dat eerder een rotsvast geloof leek te zijn. Het is haast of zijn hele mensbeeld langzaam maar zeker in duigen valt.

Short 🧵 on my feelings of deep unease about the current atmosphere, and the dizzying speed with which radical conclusions are being drawn. People who couldn’t find Ukraine on a map a week ago, are calling for a no fly-zone. 1/9 — Rutger Bregman (@rcbregman) March 1, 2022

Het gemak waarmee wordt gepleit voor sancties tegen Rusland. De nonchalante houding over het feit dat we zomaar zware wapens aan Oekraïne gaan leveren. Een land afsluiten van het SWIFT-systeem? Liever vandaag dan morgen!

Bregman, die eigenlijk niet veel meer dan een filosofisch lichtgewicht is, maakt zich wel terecht zorgen. Hij ziet namelijk ook dat we ons veel te makkelijk laten overhalen en meeslepen in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. ‘Oekraïne = goed, Rusland = slecht’, is het heersende sentiment. Het is niet heel moeilijk om dat te verdedigen, maar een vlotte terugblik op de geschiedenis leert ons dat het bijna nooit zo zwart-wit is.

En zelfs al zou het in dit geval inderdaad zo zwart-wit zijn, dan nog mogen we met zijn allen wel wat beter na gaan denken over de eventuele gevolgen van ons beleid. Want stel nou dat Rusland verliest en zich terugtrekt uit Oekraïne, gaat zo’n beetje het meest corrupte land van Europa die geleverde wapens allemaal weer netjes inleveren? Vast niet. En wat als Rusland de oorlog laat escaleren omdat het, mede door Europese wapens, veel meer weerstand ondervindt? Hebben wij als Europese lidstaat dan bijgedragen aan het (veel) hogere dodental?

Rutger Bregman pretendeert in dit geval niet de antwoorden al paraat te hebben. Hij doet een poging om ons ervan bewust te maken dat misschien toch net wat langer moeten nadenken over ons beleid, voordat we ons nog verder laten meezuigen in het oorlogssentiment.