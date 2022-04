Zelensky: ‘Rusland verbergt talloze lichamen van Oekraïense burgers’

Volgens de Oekraïense overheid probeert het Russische leger “de lichamen van duizenden Oekraïense burgers te verbergen.” President Volodymyr Zelensky zegt dat er maar twee verklaringen zijn voor de vermiste burgers: of ze zijn gedood óf ze zijn “gedeporteerd” naar Rusland.

De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Russen “hun tactiek veranderd” hebben na de situatie in Boetsja, waar ze beschuldigd worden van moord op burgers en dus van oorlogsmisdaden. Er worden, zegt hij, vele duizenden Oekraïense burgers vermist. Niemand weet waar ze zijn.

Maar, zegt hij, het lijkt erop dat er maar twee opties zijn. De eerste optie is dat ze omgebracht zijn en dat hun lichamen verstopt worden door de Russen. De tweede optie waar hij ook nadrukkelijk rekening mee zegt te houden is dat ze vertrokken zijn naar Rusland – maar volgens hem niet op vrijwillige basis.

Ondertussen eist Zelensky meer actie van de internationale gemeenschap – of nou ja, eigenlijk van het Westen, want in het Oosten zijn ze aanmerkelijk minder bezig met het bestraffen van Rusland dan Europa en de VS. Zo wil hij een totaalverbod op Russische olie én wil hij ervoor zorgen dat het héle Russische bankwezen wordt uitgesloten van het internationale bankwezen.

Het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. Eerder gaf Duitsland bijvoorbeeld al aan dat het zich simpelweg niet kan veroorloven om plots helemaal onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen. Dat zou de Duitse economie ten gronde richten, aldus Berlijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De Russen ontkennen verantwoordelijk te zijn voor het doden van ongewapende burgers in Boetsja en andere Oekraïense steden. Moskou noemt de beschuldigingen van Oekraïne “een provocatie van de extremisten” in Kiev.