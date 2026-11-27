Een getrouwde AOW'er leefde al jaren apart van zijn vrouw. Toch kreeg hij bijna zes jaar de lagere AOW voor gehuwden. Pas in februari 2024 meldde hij dat hij duurzaam gescheiden leefde. De SVB betaalt de hogere AOW voor een ongehuwde daarom maar één jaar terug. Bij een volledige AOW scheelt dat nu €522,77 bruto per maand. De rechtbank Den Haag gaf de SVB op 12 november gelijk. Dat blijkt uit de uitspraak die op 26 november verscheen.

Getrouwd, maar duurzaam gescheiden? Dan krijg je de AOW voor een ongehuwde. Maar meld je het te laat, dan krijg je het in de regel maar een jaar terug.

Wat er gebeurde

De man vroeg op 28 november 2016 AOW aan. Op het formulier gaf hij zijn echtgenote op als partner. De SVB gaf hem vanaf 14 april 2017 AOW voor gehuwden.

In oktober 2023 kreeg de SVB een melding van de gemeente. De man en zijn vrouw woonden sinds 26 september 2023 niet meer op hetzelfde adres. De SVB stuurde hem een vragenlijst over zijn woonsituatie. Op 24 februari 2024 schreef hij terug dat hij al sinds 1 januari 2012 duurzaam gescheiden leefde.

De SVB gaf hem eerst de AOW voor een ongehuwde vanaf september 2023. Na zijn bezwaar werd dat februari 2023, één jaar vóór zijn melding. Volgens de man had hij al vanaf 14 april 2017 recht op de hogere AOW.

Dat hij toen al duurzaam gescheiden leefde, betwistte de SVB niet. De vraag was alleen hoe ver de SVB terug moet.

Eén jaar terug, tenzij het een bijzonder geval is

Volgens artikel 16 van de AOW gaat de SVB hooguit een jaar terug, gerekend vanaf je aanvraag. In bijzondere gevallen mag de SVB verder teruggaan.

Volgens het eigen beleid van de SVB is er in elk geval een bijzonder geval als:

Je niet op tijd kon aanvragen door een oorzaak die je niet te verwijten is. Denk aan een zware lichamelijke handicap of een geestelijke stoornis.

door een oorzaak die je niet te verwijten is. Denk aan een zware lichamelijke handicap of een geestelijke stoornis. Je niet wist dat je recht had, en dat je dat niet te verwijten is.

Waarom de man geen gelijk kreeg

De man zei dat hij pas later begreep dat de AOW andere regels voor partners heeft dan de belastingwet. Dat telt niet. "Volgens vaste rechtspraak levert onbekendheid met de wettelijke regelingen geen bijzonder geval op", schreef de rechter.

Er bleek ook niet dat de man het buiten zijn schuld niet eerder kon melden. En niets wees op verkeerde voorlichting door de SVB. Het beroep is ongegrond. De man kan nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Wat het verschil is

Een ongehuwde met een volledige AOW krijgt vanaf 1 juli 2026 €1.662,16 bruto per maand. Een getrouwde krijgt €1.139,39 bruto per persoon. Dat staat op de pagina met AOW-bedragen van de SVB . Het verschil is €522,77 bruto per maand.

Dat zijn de bedragen van nu. Tussen 2017 en 2023 lag de AOW lager. Hoeveel de man misliep over die bijna zes jaar, staat niet in de uitspraak . Of hij een volledige AOW krijgt, ook niet.

Wanneer leef je duurzaam gescheiden

Ben je getrouwd of geregistreerd partner, maar woon je niet samen? Volgens de SVB leef je dan duurzaam gescheiden als:

Een van jullie niet meer wil samenwonen.

Je leeft alsof je niet getrouwd bent.

De situatie blijvend is.

Ook wie schriftelijk de scheiding heeft aangevraagd bij de rechtbank, leeft duurzaam gescheiden.

Ieder op een eigen adres wonen is volgens de SVB niet genoeg. De SVB kijkt onder meer of jullie geldzaken gescheiden zijn. En of jullie nog voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld bij ziekte.

Meld het meteen

Geef een verandering binnen vier weken door. Dat vraagt de SVB bij elke wijziging in je situatie. Zo voorkom je ook een boete.

Dat vraagt de SVB bij elke wijziging in je situatie. Zo voorkom je ook een boete. Wacht niet tot de SVB het zelf ontdekt. Meld je het later, dan gaat de SVB in de regel maar een jaar terug. Niet weten hoe het zit, telt niet als excuus.

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