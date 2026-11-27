Wie nog dacht dat de kruiperige onderwerping in de hoofdstad wel meeviel, krijgt deze week een harde les. Uit antwoorden op VVD-vragen in de raad blijkt dat de gemeente Amsterdam het islamitische Cornelius Haga Lyceum actief hielp om een katholiek beeld van Sint-Hubertus uit het zicht te halen. Eerst keek het stadhuis of het kunstwerk in een loods kon verdwijnen. Daarna ging de stad akkoord met een houten kist. Het laat de laffe onderwerping van links Amsterdam in één pijnlijke klap zien.

De zaak speelt bij het schoolpand aan de Reinaert de Vosstraat in Amsterdam-West. Dat gebouw was ooit een rooms-katholieke bakkersschool, met bij de ingang een beschermd stenen beeld van Sint-Hubertus uit 1957. Toen het omstreden Cornelius Haga Lyceum in dat pand trok, zat het bestuur al snel met dat beeld in de maag. Het paste niet bij de eigen lijn van de school.

In een normaal land met ruggengraat zegt een gemeente dan kort en krachtig nee. Je betrekt een oud Nederlands pand met een beschermd beeld aan de gevel, dus blijf je daar met je vingers van af. Bevalt het christelijke erfgoed van dit land je niet? Zoek dan maar een ander gebouw.

Hoe het stadhuis braaf meedacht met de school

In het Amsterdam van burgemeester Femke Halsema werkt dat natuurlijk totaal anders. De gemeente is zelf eigenaar van het pand. Toch ging het stadhuis, in plaats van direct nee te zeggen, meedenken met het bestuur van de islamitische school. Dat blijkt uit de raadsantwoorden op vragen van de VVD, waarover GeenStijl en De Telegraaf donderdagavond schreven.

De gemeente keek eerst serieus "of het in een loods opgeborgen kon worden", zo staat zwart op wit in de stukken. Weghalen bleek te lastig. Daarom kwam er een nog gekkere uitweg. De wethouders schrijven letterlijk: "Destijds is met het schoolbestuur afgesproken het beeld niet te verwijderen, maar het schoolbestuur de gelegenheid te geven om het beeld te voorzien van een verwijderbare omkisting".

En zo verdween een beschermd katholiek monument jarenlang achter houten planken. Precies op de manier waarop radicale groepen alles wat niet bij hun geloof past willen uitwissen. Extra stuitend is dat er voor het wegtimmeren van dit monument niet eens een vergunning bestond. Een gewone bewoner in Amsterdam krijgt al een boete bij een verkeerde kleur verf op zijn kozijn. Voor het Haga Lyceum werkte het stadhuis zelf mee aan het verstoppen van een monument.

Opeens is vijf jaar wegkijken maar een incident

Nu de beerput via de media en de raad is opengetrokken, draait het linkse stadsbestuur in één keer om. Plotseling betreurt het college de hele gang van zaken. De houten kist moet er weer af zodat Sint-Hubertus weer in het zicht komt. En de wethouders noemen vijf jaar lang wegstoppen doodleuk "een incident".

Dat woord kennen we inmiddels in Nederland. Alles wat laat zien hoe diep bestuurders buigen voor islamitische eisen, heet achteraf een incident. Pas toen de schande op straat lag, kroop het stadhuis terug achter een slap smoesje.

Bescherm ons eigen erfgoed in plaats van buigen

De les van deze Amsterdamse klucht is glashelder. Katholiek en christelijk erfgoed hoort diep bij de geschiedenis en ziel van Nederland. Dat geef je niet op en dat stop je niet weg in een houten krat zodra een islamitische school zijn neus ophaalt.

Een stad die haar eigen wortels in een kist timmert en dat wegmoffelt als een foutje, heeft elk zelfrespect verloren. Dat beeld had nooit een dag achter planken mogen staan. De bestuurders in Amsterdam moeten zich kapot schamen.

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