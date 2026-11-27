Sinds vrijdag staat er voor het eerst in Nederland een trajectcontrole binnen de bebouwde kom. In Rotterdam zijn 's nachts de palen neergezet, aan de Matlingeweg. Het Openbaar Ministerie wil er hardrijders mee ontmoedigen. Een boete krijg je nog niet, want het heet een proef. Maar automobilisten die daar gemiddeld te hard rijden, worden in de toekomst gewoon beboet. Na de snelweg en de provinciale weg is nu de stad aan de beurt.

Een proef met een vaste uitslag

En hoe groot is de kans dat het OM de proef mislukt noemt? Het antwoord ligt al klaar. "Op snelwegen blijkt trajectcontrole een uitermate doeltreffend middel. De resultaten laten zien dat automobilisten hun rijgedrag aanpassen", zei Marc Pluimers, afdelingshoofd van het OM. Op de A7 tussen Hoorn en Purmerend reden eerst zo'n 4000 automobilisten per dag te hard. Na de trajectcontrole waren dat er nog 400. De uitslag van deze proef staat vast voordat de eerste auto voorbij is.

Overal een paal, overal een camera

De trajectcontrole in de stad komt niet alleen. Het OM wil het aantal plekken voor mobiele flitspalen dit jaar opvoeren van zo'n 650 naar 1450. Daarnaast groeit het aantal verplaatsbare snelheidscamera's, van 75 naar 120. Die flitsers komen ook vaker op de 30-wegen in de stad te staan. Het OM noemt het zelf "de grootste uitbreiding van de geautomatiseerde handhavingsmiddelen in jaren". Al in 2017 werden trajectcontroles op twintig provinciale wegen aangekondigd. Elke stap heet veiligheid. Elke stap eindigt bij jouw portemonnee.

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Ondertussen staat de lobby al klaar. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond boden deze week samen een petitie aan. Ze willen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 kilometer per uur. "Dan heb je nog tijd om te reageren", zei Willemijn Pomper van VVN. Zie je hoe het werkt? Eerst gaat de grens omlaag naar 30. Daarna staat er een paal die meet of je dat volhoudt. Zo wordt elke rit door de stad een examen, met een bon als uitslag.

Een miljard voor de staatskas

Voor Den Haag is de automobilist een vaste post op de begroting, en elke nieuwe paal is een extra kraan. Zelfs rechters prikken erdoorheen. In drie van de vier zaken vonden de kantonrechters in Midden-Nederland de verhogingen van 2024 en 2025 onredelijk. De Rijksbegroting mag volgens de rechtbank geen argument zijn om boetes te verhogen. "Als dat wel zo zou zijn, dan zouden de boetes ongelimiteerd verhoogd kunnen worden om gaten in de begroting te dichten", aldus de rechtbank. De toen demissionaire minister Van Oosten van Justitie zei het een jaar geleden nog eerlijker. "De boetes financieren belangrijke zaken binnen de justitie en veiligheid, zoals de politie en de brandweer", zei Van Oosten

Het kabinet-Jetten melkt en noemt het veiligheid

Deze staat knijpt de automobilist uit zonder enige schaamte. Aan de pomp betaalt hij al de hoofdprijs. Nu wordt hij ook in zijn eigen stad gemeten, meter voor meter. Wat in Rotterdam een proef heet, staat over een paar jaar in elke stad. Het OM zet de palen neer, maar de verantwoordelijkheid ligt hoger. Het OM valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, en de hoogte van de boetes is een politieke beslissing . Dat is de beslissing van het kabinet-Jetten, dat de automobilist melkt en het verkeersveiligheid noemt.

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