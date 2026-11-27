Wie in 2021 belasting in box 3 betaalde over geld dat weinig opbracht, heeft nog ruim vier weken. Op donderdag 31 december 2026 sluit het loket voor dat jaar. Ook zonder bezwaar en zonder brief kun je over 2021 nog honderden tot ruim duizend euro terugkrijgen van de fiscus.

De harde datum staat in de vijfjaarstermijn van de Belastingdienst . Is de gewone termijn voor bezwaar voorbij, dan heb je vijf jaar na dat jaar om een lagere aanslag te vragen. De fiscus noemt het jaar 2021 daar zelf als voorbeeld. Je verzoek moet uiterlijk op 31 december 2026 binnen zijn. Wie later komt, krijgt alleen gehoor met een goede reden waarom het te laat was.

Voor 2021 gelden veel ruimere regels dan voor eerdere jaren. Over 2017 t/m 2020 deed je alleen mee met een tijdig bezwaar of een brief. Voor 2021 t/m 2024 geldt die eis niet. Via het formulier Opgaaf werkelijk rendement in Mijn Belastingdienst mag iedereen over 2021 zijn echte winst of rente doorgeven.

Een hogere aanslag loop je nooit op. De Belastingdienst schrijft in de eigen uitleg: "Wij gaan altijd uit van de situatie die voor u het meest gunstig is". Valt je echte opbrengst hoger uit dan het bedrag op je oude aanslag, dan blijft die staan. Kreeg je al een definitieve aanslag, dan geldt er geen drempel en krijg je elk bedrag terug.

Zo rekende de fiscus jouw aanslag over 2021 uit

Om te zien of insturen loont, moet je weten hoe de fiscus over 2021 rekende. De vrije grens lag dat jaar op €50.000 per persoon en €100.000 voor partners, met een tarief van 31 procent. Volgens de uitleg over de oude en nieuwe box 3-berekening voor 2021 maakte de dienst twee sommen en koos steeds de laagste.

De oude schijven werkten met een vaste mix van sparen en beleggen . Over de eerste €50.000 boven de vrije grens gold 1,898 procent. Tot €950.000 rekende de dienst 4,501 procent en erboven 5,69 procent. De tweede weg was de spaarvariant uit de tabel met fictieve rendementen . Daarbij gold 0,01 procent op spaargeld , 5,69 procent op ander bezit en 2,46 procent aftrek op schulden.

Puur spaargeld levert weinig op, obligaties en leningen wel

Die twee regels maken direct duidelijk voor wie 2021 nog loont. Had je alleen geld op de bank, dan heeft insturen bijna nooit zin. Onder de spaarvariant rekende de fiscus namelijk maar 0,01 procent op spaargeld. Wie alleen woonde met €100.000 op de bank, betaalde over 2021 maar €1,55 belasting.

Ook wie veel aandelen of een tweede huis had, krijgt vaak niets terug. In 2021 stegen aandelen volgens het overzicht van de fiscus gemiddeld met 23,32 procent. Huizen werden dat jaar gemiddeld 8,38 procent meer waard. Bij de echte opbrengst tellen koerswinst en een hogere WOZ-waarde op papier namelijk gewoon mee. Ook vervalt de vrije grens van €50.000 of €100.000, omdat het echte rendement over je hele bezit telt. Kosten mag je niet aftrekken, terwijl betaalde rente op schulden er wel af mag.

Toch is er een grote groep die over 2021 flink te veel betaalde. Denk aan mensen met obligaties, een rustige mix van sparen en beleggen, of een lening aan familie met weinig of geen rente. Ook een tweede huis dat in 2021 niet in waarde steeg, kan veel geld schelen. De fiscus zag dat bezit immers als beleggen tegen 5,69 procent of via de oude schijven.

Drie eigen voorbeelden met de 2021-tarieven

Eigen sommen met de vaste tarieven van 2021 tonen hoe snel het oploopt. Steeds telt eerst de laagste van de twee oude sommen van de fiscus:

Alleen zonder partner, €150.000 in obligaties of een lening aan familie: De oude schijven waren met €991,85 lager dan de spaarvariant van €1.763,90. Bij 1 procent echte rente (€1.500 keer 31 procent is €465,00) krijg je €526,85 terug. Bij 0 procent rente is dat de volle €991,85 .

De oude schijven waren met €991,85 lager dan de spaarvariant van €1.763,90. Bij 1 procent echte rente (€1.500 keer 31 procent is €465,00) krijg je terug. Bij 0 procent rente is dat de volle . Alleen zonder partner, €100.000 spaargeld en €150.000 obligaties: Hier won juist de spaarvariant met €2.119,16 tegen €2.387,16 in de oude methode. Met 0 procent op je spaargeld en 1 procent op je obligaties betaal je €465,00. Dat scheelt €1.654,16 .

Hier won juist de spaarvariant met €2.119,16 tegen €2.387,16 in de oude methode. Met 0 procent op je spaargeld en 1 procent op je obligaties betaal je €465,00. Dat scheelt . Fiscale partners met €300.000 in obligaties of een lening: Via de oude schijven was de aanslag €1.983,69, veel lager dan de €3.527,80 in de spaarvariant. Bij 1 procent echte rente (€930,00 belasting) komt €1.053,69 terug, en bij 0 procent zelfs €1.983,69.

Zo dien je het nog in voor het eind van het jaar

Je logt in op Mijn Belastingdienst en opent bij 2021 het formulier voor je werkelijke rendement. Kreeg je geen brief, dan klik je op 'Nee' en pak je jouw oude aangifte of aanslag erbij. Wie alleen is, vult maar één getal in: het voordeel sparen en beleggen. Partners vullen drie getallen in, maar mogen het formulier los van elkaar indienen als dat loont.

Het online scherm rekent direct mee, zodat je voor het sturen al ziet of je geld terugkrijgt. Op papier zie je dat niet vooraf. Moet je nog stukken van je bank opzoeken, dan sla je het formulier gewoon op. Zorg wel dat het uiterlijk op 31 december 2026 bij de fiscus binnen is.

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