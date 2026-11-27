Het grote Brusselse bedelfeest is vannacht op een muur gelopen. Na urenlang ruziën tot diep in de nacht gingen de 27 EU-leiders zonder deal naar huis over het nieuwe budget van 1582 miljard euro. Premier Rob Jetten (D66) keert met lege handen terug naar Den Haag. De Franse president Emmanuel Macron dreigt ondertussen elk plan met een korting voor ons land weg te stemmen.

Volgens de NOS liepen de ruzies gisteravond en vannacht hoog op in Brussel . De inzet is de kas van de EU voor de zeven jaar vanaf 2028. EU-baas António Costa legde een plan op tafel van maar liefst 1582 miljard euro. Dat geld moet naar landbouw, arme streken, defensie en asiel.

Jetten gaf na afloop zelf toe dat de sfeer onder nul zakte. De premier zei: "Het is wel af en toe even ijzig geweest, omdat heel duidelijk is dat de posities nog ver uit elkaar liggen en dat het ook moeilijk is om die de komende tijd tot een compromis te brengen". Dat krijg je als je één unie bouwt van landen die sparen en landen die geld over de balk gooien.

Frankrijk pakt je geld en dreigt ook nog met een veto

De hardste klap op de top kwam van Macron. Zeven zuinige landen, waaronder Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken, betalen samen grofweg de helft van de hele EU-kas. Tegenover hen staan zeventien landen die geld vangen en geen cent willen missen. Macron riep al in de middag dat hij elk plan met een korting direct stopt met een veto.

Die brutaliteit is echt stuitend. Frankrijk heeft zijn eigen schulden totaal niet op orde. Toch waarschuwde Macron de pers dat "Europa maakt een strategische fout" als de geldkraan niet nog verder open gaat. Parijs leeft op de pof en wil dat jij het gat dichtgooit met steeds hogere afdrachten aan Brussel.

Ook onze haven in Rotterdam ligt vol op het hakblok. De Nederlandse douane int enorme sommen geld aan de grens voor de EU. In het plan van Costa mag ons land daar maar 10 procent zelf van houden. Jetten wil dat optrekken naar 25 procent, maar kwam geen stap verder.

Stoere taal van Jetten terwijl hij eerder alles weggaf

In Nederlandse media speelt Jetten nu opeens de strenge bewaker van onze schatkist. Voor vertrek schreef de NOS nog over een "bloedig gevecht". Jetten nam zelfs vier ambtenaren van Financiën mee om in een zijkamer en op de ambassade sommen te maken. Tegen de pers riep hij stoer dat de rekening voor ons land "acceptabel" moet zijn.

Wie D66 kent, prikt daar in twee tellen doorheen. Eerder deze week stemden D66 en CDA in Straatsburg nog vrolijk voor een dikkere EU-begroting voor 2027. En minister Heinen zet ons land ook al voor bijna 9 miljard euro garant voor Oekraïne. Met vier ambtenaren in een zijkamer win je geen strijd als heel Brussel weet dat Nederland op het eind toch weer buigt.

Trek de stekker uit deze Brusselse geldverslinder

De nacht in Brussel toont opnieuw hoe rot dit hele EU-stelsel is. Zeven betalende landen moeten bedelen om wat korting op hun eigen geld. Ondertussen staan zeventien landen met hun hand open en dreigen ze brutaal met een veto.

Nederland heeft zelf ook gewoon een veto. Als Jetten echt durft, zegt hij keihard nee tegen elke extra euro naar Brussel. Zolang Nederland blijft betalen en in de euro blijft zitten, verandert er in Brussel helemaal niets en verdwijnt jouw geld in een bodemloze put.

DDS op Facebook. Je kunt De Dagelijkse Standaard ook volgen op Facebook.