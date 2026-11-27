Wie een brief van UWV op de mat krijgt over een uitkering die je te veel kreeg, schrikt zich vaak rot. Al snel doemt de vraag op of je spaargeld weg is, of dat zelfs je koopwoning in gevaar komt. Vanaf 1 januari 2027 beschermen nieuwe regels je huis en spaargeld, en gaat UWV schulden voortaan ook uit zichzelf kwijtschelden.

De basis voor kwijtschelding bestond al in de wet. Zonder schending van je meldplicht kun je na drie jaar of na vijf jaar van een restschuld afkomen. Ging het om een fout zonder misbruik, dan blijft de grens vijf jaar. Bij misbruik blijft die termijn tien jaar, en een restschuld op verzoek afkopen vanaf 50 procent bestond ook al. Nieuw is hoe UWV dit vanaf 2027 in de praktijk uitvoert en welk bezit voortaan beschermd blijft.

UWV scheldt uit zichzelf kwijt, maar stort niets terug

De grootste vernieuwing zit in artikel 11 van de beleidsregels. Tot nu toe moest je zelf aan de bel trekken voor kwijtschelding. Vanaf 1 januari 2027 wil UWV periodiek ook uit zichzelf (ambtshalve) bekijken of een openstaande uitkeringsschuld kan verdwijnen. Volgens de toelichting wil UWV mensen zo "perspectief op een schuldenvrije toekomst" bieden.

Toch zit daar een scherpe waarschuwing aan vast. UWV scheldt alleen bedragen kwijt die op het moment van die controle nog openstaan. Blijkt bij een eigen controle dat jouw schuld al maanden eerder had kunnen vervallen, dan heb je pech. Volgens de toelichting gaat UWV dan "niet over tot restitutie van de inmiddels afgeloste bedragen".

Zelf opletten blijft dus hard nodig. Via de uitleg van UWV over terugbetalen zie je dat het overzicht van je betalingen altijd klaarstaat in Mijn UWV. Houd daarom zelf de einddatum van je aflostermijn bij en stuur direct een verzoek zodra je eraan voldoet. Boetes vallen overigens buiten deze regeling, omdat UWV boetes wettelijk niet mag kwijtschelden.

Huis verkopen hoeft niet, extra hypotheek vanaf €25.000

Veel mensen met een hoge schuld vrezen dat zij hun eigen huis kwijtraken. De nieuwe regels zetten daar een duidelijke streep door. UWV verplicht je nooit om de woning te verkopen waarin je zelf of met je gezin woont. Ook als je de schuld niet binnen 36 of 60 maanden uit je inkomen kunt betalen, mag je huis blijven staan.

Wel kan UWV vragen om overwaarde te gebruiken via een hogere bestaande hypotheek of een tweede hypotheek. Dat gebeurt pas als het verwachte bedrag dat na de aflostermijn overblijft €25.000 of hoger is. Blijft de verwachte restschuld daaronder, dan laat UWV je huis met rust. En kun je bij de bank geen extra hypotheek krijgen, waardoor verkoop de enige uitweg zou zijn? Dan hoef je het geld in je huis helemaal niet aan te spreken.

Zo veel spaargeld en spullen mag je altijd houden

Voor spaargeld en bezittingen legt UWV nu eveneens heldere grenzen vast. Eerst kijkt de dienst of er na de aflostermijn naar verwachting meer dan €2.500 zou overblijven voor kwijtschelding. Zo niet, dan blijft je eigen vermogen buiten beeld. Ook losse spullen met een dagwaarde onder €2.500, zoals huisraad of een oudere auto, hoef je niet te verkopen.

Daarnaast mag je altijd een spaarbuffer houden van tweemaal de maximale beslagvrije voet. Dat bedrag hangt af van je huishouden en schuift twee keer per jaar mee met de wet. Op basis van de actuele normen in de Staatscourant sinds 1 juli 2026 komt die vrije spaarbuffer uit op deze bedragen:

Alleenstaande: €4.416,96 (tweemaal €2.208,48)

Alleenstaande ouder: €5.087,50 (tweemaal €2.543,75)

Stel zonder kinderen: €5.811,58 (tweemaal €2.905,79)

Stel met kinderen: €6.359,36 (tweemaal €3.179,68)

Per 1 januari 2027 past het ministerie van Sociale Zaken de normbedragen opnieuw aan, waardoor deze vrije buffers iets kunnen stijgen. Alles onder die grens telt dus niet mee als vermogen dat je moet inleveren.

Eén gemiste maand en geen verplichte vijf procent meer

Verder versoepelt UWV twee lastige punten bij het aflossen zelf. Wie leeft op of onder bijstandsniveau, hoeft vanaf 2027 niet meer verplicht vijf procent van het inkomen af te dragen. Daar hoort wel een eigen keuze bij. Los je daardoor niets af, dan vervalt de rest zonder geschonden meldplicht pas na vijf jaar. Kies je er zelf voor om wel vijf procent te betalen, dan kun je al na drie jaar klaar zijn.

Ook een losse misser kost je niet meteen je opgebouwde termijn. Betaal je een keer te laat en krijg je daarna een verzoek om de achterstand in te halen, dan loopt je klok gewoon door. Voorwaarde is dat dit hooguit eens per twaalf maanden gebeurt en dat je het bedrag op tijd betaalt. Lukt terugbetalen niet binnen 36 maanden, dan rekent UWV elk jaar opnieuw uit wat je kunt missen. Je mag dan ook kiezen voor minstens 60 procent van je maandruimte, al schuift kwijtschelding dan op naar vijf jaar.

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