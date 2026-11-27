Crack zorgt voor steeds meer ellende op straat in Amsterdam en Groningen. En wat bedenkt Den Haag? Geen harde aanpak, maar een pil. Een Kamermeerderheid wil crackverslaafden zo snel mogelijk een ADHD-middel geven dat in het lichaam amfetamine wordt. Zorgminister Hermans (VVD) gaat er gewoon in mee.

Het middel heet lisdexamfetamine en artsen schrijven het nu voor bij ADHD. In het lichaam wordt het omgezet in dexamfetamine, een amfetamine. Op initiatief van PRO wil een Kamermeerderheid dat het middel "op korte termijn" ingezet kan worden bij crackverslaafden, meldt de NOS . Het kabinet moet daarvoor met de verslavingszorg en de gemeenten een landelijke richtlijn opstellen. Nu mogen artsen het nog niet voorschrijven tegen crackverslaving. Den Haag heeft er dus haast mee.

Een pil voor de overlast

Kamerlid Vliegenthart (PRO) kwam met de motie. Ze krijgt steun van D66 JA21 , SP, Volt, Partij voor de Dieren en CDA . "Iedereen die in een stad woont, ziet steeds meer verslaafden op straat en in parken", zei Vliegenthart. Dat klopt, en juist daarom is haar antwoord zo stuitend.

"Dit middel kan de voortdurende hunkering naar crack doen afnemen, zodat mensen weer de ruimte krijgen om aan hun verslaving te werken", zei Vliegenthart. Daar is het hele plan. De verslaafde die een straat onveilig maakt, krijgt straks een medicijn. De gewone Nederlander die zijn buurt ziet verloederen, krijgt niets. En wie betaalt die pillen straks? Reken maar dat die rekening weer bij de gewone Nederlander belandt.

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De gemeenten Amsterdam en Groningen vroegen het kabinet vorige week om hulp tegen de overlast. Ze zeggen dat ze zelf weinig kunnen doen. Nooit waren er in Nederland zo veel crackgebruikers als nu, schrijft de NOS. Omdat de roes kort is, zijn gebruikers de hele dag met hun verslaving bezig. Er lag al een proef met dexamfetamine, een verwant middel. Die proef is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stilgelegd. De leverancier voldeed niet aan de voorwaarden. De inspectie trapt op de rem, en de Kamer zoekt meteen een zijdeur.

Superkritisch, behalve als het erop aankomt

Dat PRO en D66 hiervoor gaan, ligt in de lijn der verwachting. Overlast beantwoorden die partijen altijd met zorg en begrip. Het CDA is een ander verhaal. Die partij noemt zichzelf "superkritisch op drugsgebruik ". Toch wil Kamerlid Van den Brink (CDA) serieus naar het middel kijken. "Maar je moet het niet zo maar verstrekken aan iedereen die dat wil", zei Van den Brink. Superkritisch dus, tot het moment dat het telt, want dan steunt het CDA gewoon een plan van PRO.

En JA21? Die partij verkoopt zich graag als hard en rechts. Toch staat ook JA21 achter deze motie. Het is de bekende wannabe VVD : stoer praten in de campagne, braaf meebuigen in de Kamer.

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Hermans loopt gewoon mee

Zorgminister Sophie Hermans (VVD) zei donderdag in het debat over drugspreventie en verslavingszorg dat het haar streven is dat er in april een protocol ligt. Met dat protocol moeten artsen lisdexamfetamine kunnen voorschrijven aan crackverslaafden. "Het is niet de oplossing, maar het kan wel helpen in de aanpak", zei Hermans tijdens het debat . Ook een Kamermeerderheid denkt er zo over. De Nationaal Rapporteur Verslavingen stelt de richtlijn op met Verslavingskunde Nederland. Tot die tijd mogen artsen het middel niet voorschrijven.

Niet de oplossing, geeft Hermans dus zelf toe, en toch gaat ze gewoon mee. Een harde aanpak van de overlast staat nergens in dit plan. De straat blijft van de verslaafden. Den Haag regelt alleen de apotheek.

Het is weerzinwekkend dat de Kamer bij verloederende steden alleen een amfetaminemiddel weet te bedenken. PRO en D66 zijn partijen die overlast nooit willen aanpakken, alleen willen verzorgen. Het CDA en JA21 zijn huichelaars die rechts praten en links steunen, en de VVD van Hermans loopt er gewoon achteraan.

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