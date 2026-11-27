Wie in de bijstand zit, heeft nu nog te maken met strenge regels uit Den Haag. Denk aan onbetaald werk voor de stad en een vaste, zware korting bij een fout. Per 1 januari 2027 verdwijnen die vaste eisen uit de wet voor 413.000 mensen tot de AOW-leeftijd. De verplichte tegenprestatie vervalt en gemeenten krijgen meer ruimte voor maatwerk. Een nieuw besluit in het Staatsblad zet die datum nu vast.

Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken tekende het Koninklijk Besluit in het Staatsblad op 24 november 2026, waarna het op 26 november online kwam. Daarmee gaan grote delen van de Participatiewet in balans in op 1 januari 2027. Op diezelfde dag start ook de Wet handhaving sociale zekerheid. Alleen de regel dat de Kamer latere wijzigingen van het boetebesluit vooraf te zien krijgt, volgt op 2 januari 2027.

De nieuwe lijn geldt breder dan gewone bijstand. Ook oudere werklozen met een IOAW en wie vroeger een eigen zaak had met een IOAZ vallen eronder. Hetzelfde geldt voor ouderen zonder volle AOW die AIO krijgen via de SVB. Een eerste deel van de wet, met onder meer ruimere regels voor giften, ging eerder al op 1 januari 2026 in.

Verplichte tegenprestatie gaat uit de wet

Een grote stap raakt artikel 9 van de Participatiewet. De plicht om een tegenprestatie te doen voor je gemeente vervalt per 1 januari 2027, net als de oude sociale activering. In de plaats daarvan komt ruimte voor maatschappelijke participatie als betaald werk nog niet haalbaar is.

Je mag dat onbetaald werk straks zelf kiezen, zoals hulp in de buurt of bij een club. Jouw keuze mag een betaalde baan niet in de weg staan en mag geen betaald werk verdringen. Ook schuift de toon in de wet op: je bent niet meer streng verplicht, maar naar vermogen gehouden om mee te doen.

Heb je nu al een besluit van je gemeente over werk of een tegenprestatie? Dan blijft dat niet eindeloos doorlopen. De wet zegt dat jouw gemeente zo'n oud besluit uiterlijk binnen twaalf maanden na 1 januari 2027 moet herzien.

Vaste 100-procentkorting weg, maar maatwerk blijft

Ook bij kortingen op het bedrag verandert veel. Tot de jaarwisseling schrijft artikel 18 harde vaste kortingen voor als iemand afspraken rond werk breekt. De gemeente moest het bedrag verplicht met 100 procent korten voor een tot drie maanden. Ging het binnen een jaar weer mis, dan volgde opnieuw een stop tot drie maanden.

Wat zo'n klap doet in je portemonnee, blijkt uit de netto normen per 1 juli 2026 in de Staatscourant . Een alleenstaande vanaf 21 jaar heeft recht op €1.419,46 netto per maand, inclusief vakantiegeld. Gehuwden of stellen die samenwonen hebben samen recht op €2.027,79 netto per maand. Drie maanden zonder geld kostte wie alleen woont dus €4.258,38 en een stel €6.083,37, berekende DDS. Per 1 januari 2027 stijgen die maandbedragen weer mee met het minimumloon.

In de toelichting bij de wet schrijft het kabinet dat de "standaard-verlagingen die op dit moment in de wet zijn opgenomen komen te vervallen". Automatische harde klappen gaan dus uit de wet zelf. Toch blijven gevolgen bestaan als je afspraken negeert. Gemeenten mogen nog steeds een korting geven, maar werken via een nieuw besluit van het kabinet met meer ruimte voor maatwerk.

Gemeenten mogen in passende gevallen ook van een korting afzien. Zij kunnen een maatregel voortaan zelf of op jouw verzoek herzien. Bij boetes en het terugvragen van geld legt de wet nu vast dat de gevolgen niet te zwaar mogen zijn voor het doel.

Meldplicht gesplitst en zachte lijn bij taaleis

De plicht om zaken te melden gaat in twee losse delen uiteen. Het eerste deel gaat zuiver over feiten die het recht op geld raken, zoals loon, spaargeld of samenwonen. Het tweede deel geldt apart voor stappen op weg naar werk. Een fout bij het zoeken naar een baan loopt zo niet meer door elkaar met het recht op bijstand.

Ook de strenge taaleis in artikel 18b gaat op de schop. Nu gelden nog vaste stappen als iemand de taaltoets niet haalt. Eerst gaat er zes maanden 20 procent af en daarna zes maanden 40 procent. Na een jaar volgt zelfs 100 procent korting zonder einddatum. Die vaste trappen vervallen. De gemeente kort je niet als je binnen een maand aangeeft te starten met Nederlands leren en genoeg voortgang boekt. Pas als een nieuwe toets laat zien dat je te weinig leert, kan alsnog een maatregel volgen.

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Aantal mensen in de bijstand groeit al drie jaar

De nieuwe regels raken een groep die al jaren groeit. Volgens voorlopige cijfers van het CBS van 28 augustus 2026 kregen eind juni 413.000 mensen tot de AOW-leeftijd algemene bijstand. Dat zijn er 4.000 meer dan een jaar eerder en betekent twaalf kwartalen groei op rij.

De groei was het sterkst bij jongeren tot 27 jaar: hun aantal steeg met 5,7 procent naar 44.000. Krijg je nu bijstand, dan hoef je op 1 januari 2027 geen nieuwe aanvraag te doen. Let wel op brieven van je gemeente over oude afspraken, want een oud plan of een tegenprestatie moet binnen een jaar opnieuw worden bekeken.

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