Het kabinet heeft een nieuw woord: ontspitsen. Staatssecretaris Annet Bertram (CDA) wil dat je eerst thuis je mailtjes beantwoordt. Daarna stap je wat haar betreft een uurtje later in de trein. Op Utrecht Centraal stonden zelfs huisjes waar reizigers alvast konden oefenen. De treinen zitten vol, en de oplossing van Den Haag is dat jij later van huis gaat.

Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) lanceerde donderdagochtend op Utrecht Centraal een campagne . Werknemers en werkgevers moeten gaan 'ontspitsen'. Ze wil op termijn 10 procent minder reizigers in de spits. "Dan zijn we al een heel stuk opgeschoten", zei Bertram. Vooral op dinsdag en donderdag is het volgens haar "hartstikke druk". Voor haar eigen lancering koos ze dus een donderdagochtend.

De campagne richt zich ook op automobilisten . Op het spoor moet het verschil tussen drukke en rustige werkdagen 8 procent kleiner worden. Op drukke wegen wil het ministerie 10 procent minder spitsreizen. Het probleem ligt volgens Den Haag dus niet bij het spoor of de weg. Het probleem ben jij.

Oefenen in een huisje

Het is niet de eerste poging om de spits te spreiden. Alle eerdere initiatieven liepen op niets uit. Toch is Bertram er "tamelijk zeker" van dat het deze keer wel werkt. "Door corona zijn we veel meer thuis gaan werken", zei Bertram. Ze wees op "vergaderen via Teams en dergelijke". Het zou volgens haar al enorm helpen als mensen eerst thuis hun mailtjes beantwoorden.

Dat is de wereld van Den Haag: een kantoorbaan met een laptop. De verpleegkundige die om half acht aan het bed staat, beantwoordt eerst geen mailtjes. De bouwvakker ook niet. Die mensen hebben geen Teams, ze hebben een rooster. Eén op de drie spitsreizigers zou ook op een ander moment kunnen reizen. Twee op de drie hebben die ruimte dus niet.

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Werknemers krijgen via de campagne ook tips om met hun baas het gesprek te beginnen. Uit een peiling van het ministerie blijkt dat 54 procent van de werknemers die de spits kunnen mijden dat vaker wil. Wel als de baas er ruimte voor geeft. De overheid leert volwassen mensen dus hoe ze met hun eigen werkgever over hun eigen reistijd praten. Betutteling heeft een nieuw woord gekregen, en het heet ontspitsen.

Minder treinen, wel een preek

Het pijnlijkste zei Bertram zelf. Ontspitsen is volgens haar ook belangrijk nu op veel plekken bussen en treinen minder vaak rijden. Daar staat het, uit de mond van de staatssecretaris. Er rijdt minder, en de forens moet zich daar maar naar voegen. "Door te ontspitsen kunnen we de vervoersvraag in het ov beter aan laten sluiten bij de beschikbare capaciteit", zei Bertram.

Vertaal dat maar eens naar gewoon Nederlands. De campagne brengt geen extra trein. Jij moet je aanpassen aan wat er nog rijdt. "Als je kan kiezen tussen staan in een bomvolle trein of een uurtje later rustig zitten, dan zou ik het wel weten", zei Bertram. Alsof de gewone Nederlander iets te kiezen heeft. Zijn rooster kiest voor hem, of zijn baas.

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Vervoersdeskundigen denken dat er hardere maatregelen nodig zijn. Er lagen eerder plannen voor duurdere treinkaartjes in de drukke uren en een spitsheffing op de snelweg. Die plannen haalden nooit een politieke meerderheid. Gelukkig maar, want dan had de forens voor zijn volle trein ook nog extra betaald.

Het CDA kijkt naar de forens, nooit naar zichzelf

Het kabinet-Jetten is een kabinet van betweters: minder treinen, wel een huisje om in te oefenen. Het is walgelijk hoe makkelijk dit kabinet zijn eigen falen bij de werkende mens neerlegt. De staatssecretaris geeft toe dat er minder bussen en treinen rijden. Toch stonden bij haar lancering huisjes op het station om te oefenen. De gewone Nederlander betaalt met zijn belastinggeld ook nog de campagne die hem de les leest. Het CDA wil graag de partij van de werkende mens zijn. In werkelijkheid is het een kartelpartij die op de werkende mens neerkijkt.

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