Het stroom- en gasnet wordt in 2027 flink duurder. Hoeveel je erbij betaalt, hangt af van waar je woont. Een huishouden in het gebied van Stedin betaalt volgens het voorstel €163 per jaar meer. Dat is ongeveer €13,60 per maand, meldt Stedin. Bij de andere netbeheerders ligt de stijging tussen €11 en €134 per jaar.

Het gaat nog om voorstellen. De netbeheerders dienden hun tarieven voor 2027 in bij toezichthouder ACM . Die publiceerde de voorstellen op 7 oktober. Stedin verwacht het besluit van de ACM eind november. Tot dan kunnen de bedragen nog veranderen.

Wat je per netbeheerder betaalt

DDS rekende de voorstellen door voor een gewone woning. Dat is een stroomaansluiting tot en met 3x25A en een gasmeter G4 of G6. Het gasverbruik ligt tussen 500 en 4.000 kuub per jaar. De bedragen zijn inclusief btw en meettarief. Ze gaan uit van de maximumtarieven in de voorstellen. Het verschil is berekend ten opzichte van wat de netbeheerders in 2026 rekenen.

Stedin: €914 per jaar, of €76 per maand. Dat is €163 per jaar meer dan in 2026, ongeveer €13,60 per maand.

€914 per jaar, of €76 per maand. Dat is €163 per jaar meer dan in 2026, ongeveer €13,60 per maand. Liander: €879 per jaar, of €73 per maand. Dat is €134 per jaar meer, ruim €11 per maand.

€879 per jaar, of €73 per maand. Dat is €134 per jaar meer, ruim €11 per maand. Enexis: €864 per jaar, of €72 per maand. Dat is €122 per jaar meer, ruim €10 per maand.

€864 per jaar, of €72 per maand. Dat is €122 per jaar meer, ruim €10 per maand. Rendo: €800 per jaar, of €67 per maand. Dat is €80 per jaar meer, bijna €7 per maand.

€800 per jaar, of €67 per maand. Dat is €80 per jaar meer, bijna €7 per maand. Coteq: €773 per jaar, of €64 per maand. Dat is €58 per jaar meer, bijna €5 per maand.

€773 per jaar, of €64 per maand. Dat is €58 per jaar meer, bijna €5 per maand. Westland Infra: €742 per jaar, of €62 per maand. Dat is €11 per jaar meer, nog geen euro per maand.

Bij Liander stijgt vooral het stroomnet, met €104 per jaar. Het gasnet stijgt het hardst bij Stedin: €83 per jaar. Dat is 30 procent meer dan dit jaar. Bij Coteq en Westland Infra wordt het stroomnet zelfs iets goedkoper. Daar stijgt alleen het gasnet.

Waarom het duurder wordt

De ACM kwam in september met een eerste schatting. Een gemiddeld huishouden betaalt volgens de toezichthouder ongeveer €89 meer voor stroomtransport . Voor gastransport komt daar €52 bij.

Het stroomnet is op veel plekken vol. Netbeheerders moeten de komende vijftien jaar naar schatting €235 miljard in het stroomnet investeren, schrijft de ACM. Bij gas speelt iets anders. Steeds minder mensen gebruiken aardgas. De kosten voor het gasnet worden daardoor over minder aansluitingen verdeeld.

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Je netbeheerder kies je niet

Je betaalt de netbeheerkosten niet rechtstreeks aan de netbeheerder. Ze staan op de rekening van je energieleverancier. "Uw energieleverancier rekent kosten namens uw netbeheerder", schrijft ConsuWijzer van de ACM

In elke regio is er één netbeheerder. Die kun je dus niet kiezen, staat bij ConsuWijzer . De ACM bepaalt elk jaar hoe hoog de tarieven per netbeheerder mogen zijn. Welke leverancier je ook hebt, de netbeheerkosten komen van de netbeheerder in jouw regio.

Zo zie je wat het voor jou wordt

Zoek je netbeheerder op. Dat kan met je postcode en huisnummer op Mijnaansluiting.nl.

Dat kan met je postcode en huisnummer op Mijnaansluiting.nl. Kijk naar je aansluiting. Heb je een grotere aansluiting dan 3x25A, dan betaal je meer. Ook bij een gasverbruik boven de 4.000 kuub liggen de bedragen hoger.

Heb je een grotere aansluiting dan 3x25A, dan betaal je meer. Ook bij een gasverbruik boven de 4.000 kuub liggen de bedragen hoger. Heb je geen gasaansluiting, dan geldt alleen het bedrag voor het stroomnet.

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De netbeheertarieven veranderen elk jaar op 1 januari, meldt Stedin . Kijk na het besluit van de ACM of de bedragen voor jouw regio zijn veranderd.

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