Op 24 november was de Nederlandse gasopslag nog maar 58 procent vol. Eind november vorig jaar was dat 67 procent. In 2024 stond de teller rond die datum zelfs op 76 procent. En nu de vorst er is, loopt de voorraad hard leeg. Stientje van Veldhoven (D66), minister van Klimaat en Groene Groei, legde dit jaar zelf de lat lager. De gewone Nederlander mag maar hopen dat het goed afloopt.

De officiële opslagcijfers van AGSI laten zien hoe snel het gaat. Op 24 november ging er in één dag 0,6 procentpunt uit. Er kwam vrijwel niets bij. Maarten van den Berg zag het ook. "Door de vorst gaat er nu 0,6 procentpunt per dag uit, twee keer zo snel als half november", schreef Van den Berg op X . In één week zakte de voorraad van bijna 61 naar 58 procent.

Erger nog: de opslag is dit jaar nooit echt vol geweest. De hoogste stand was 65,8 procent, op 30 oktober. Vorig jaar kwam Nederland tot 73 procent. In 2024 zat de opslag eind september zelfs op bijna 93 procent. Nederland ging deze winter in met een opslag die nooit verder kwam dan tweederde vol.

Van Veldhoven legde de lat zelf lager

Toeval is het niet. Volgens de Europese regels moest Nederland 107 TWh opslaan, 74 procent van de capaciteit. In maart vroeg de Europese Commissie om dat doel met 10 procentpunt te verlagen. Het kabinet boog gewoon mee. Dat gebeurde vanwege "moeilijke marktomstandigheden", schreef Van Veldhoven op 11 september aan de Kamer . Zo werd 74 procent ineens 64 procent.

Het eigen nationale doel lag nog veel hoger, op 115 TWh. Dat getal kwam van netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS). Zoveel gas is nodig in de koudste winter van de afgelopen dertig jaar, als ook de grootste bron uitvalt. Daar kwam Nederland bij lange na niet aan.

Toch was er volgens de minister niets aan de hand. In dezelfde brief schreef Van Veldhoven dat de gasleveringszekerheid "voldoende is geborgd". "Het feit dat de gasopslagen dit jaar langzamer worden gevuld, doet hier niet aan af", schreef Van Veldhoven erbij. Ze wees erop dat er in een gemiddelde winter 70 TWh uit de opslag gaat. Maar een strenge winter trekt zich niets aan van een Haags gemiddelde.

Een minister die eerst de lat verlaagt en dan zegt dat ze eroverheen springt, houdt niemand voor de gek. Ook gaf het kabinet in die brief toe dat de gasprijzen in de huidige situatie langer hoog kunnen blijven. Hoge gasprijzen belanden uiteindelijk gewoon op jouw energierekening.

Groningen dicht, en de winter wordt op papier milder

Op 16 oktober stuurde Van Veldhoven een nieuwe brief over de winter van 2027 op 2028. GTS adviseert dan 93 TWh in de opslag. Dat is "aanzienlijk lager dan de 115 TWh" van dit jaar, schreef Van Veldhoven aan de Kamer.

Dat komt vooral door een nieuwe rekenmethode. GTS rekent sinds 1 januari 2026 met een koude winter die eens in de twintig jaar voorkomt. Eerder was dat eens in de dertig jaar. De strenge winter van 1995-1996 is dus geen maatstaf meer. Nu telt de minder strenge winter van 2012-2013.

Zo maakt Den Haag de winter gewoon kleiner op papier. Geen huis wordt daar warmer van. En ondertussen blijft het gas onder Groningen in de grond, want de kraan is dicht. Een land met eigen gas onder de voeten laat zijn opslag leeglopen en kijkt hoopvol naar de weerkaart.

Gokken met de warmte van gewone mensen

De gewone Nederlander betaalt zijn energierekening braaf, maand na maand. Hij mag verwachten dat de overheid zorgt voor een volle voorraad als het vriest. In plaats daarvan krijgt hij een minister die de lat verlaagt en daarna geruststellende brieven schrijft.

Den Haag gaat stuitend achteloos om met iets zo wezenlijks als een warm huis. Van Veldhoven is een minister die gokt met andermans warmte, en het kabinet-Jetten laat haar gewoon begaan.

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