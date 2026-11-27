Het kabinet van Rob Jetten ligt op zijn knieën voor Brussel en houdt ons volk in het donker. In een nieuwe brief van 26 november weigert CDA-minister Bart van den Brink van Asiel opnieuw om het Nederlandse noodplan voor de asielketen vrij te geven. Uit diezelfde brief blijkt iets nog veel pijnlijkers. Nederland paste het plan braaf aan op bevel van Brussel, terwijl alleen Hongarije weigerde mee te doen. Nederlandse burgers mogen niet weten wat Den Haag achter hun rug afspreekt.

De brief (2026Z26496) is het antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Die eiste begin november een heldere uitleg nadat Van den Brink het stuk op 16 oktober alleen achter gesloten deuren had gelegd. Kamerleden mogen er in een dichte kamer even in kijken. Maar kiezers en buren van nieuwe opvangplekken krijgen geen letter te zien.

Waar gaat zo'n plan over? Het gaat over harde noodstappen zodra de instroom weer ontploft en de opvang vol loopt. Het raakt dus direct aan noodopvang, druk en dwang in jouw eigen dorp of stad. Toch vindt Van den Brink dat jij dat stuk niet mag lezen.

Het braafste jongetje van de Europese Commissie

De scherpste zin uit de brief van 26 november staat op de eerste bladzijde. Daar geeft Van den Brink zelf toe hoe slaafs ons land de nieuwe EU-regels voor opvang uitvoert. Hij schrijft letterlijk: "Alle Europese lidstaten hebben een noodplan opgesteld behalve Hongarije".

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Daar blijft het niet eens bij. Van den Brink meldt zelfs trots: "Naast Nederland hebben enkel Cyprus en Estland een aangepaste versie ingediend naar aanleiding van feedback van de Europese Commissie en EUAA". Alleen Hongarije had het lef om gewoon nee te zeggen tegen Brussel, terwijl Nederland als braafste leerling zijn werk meteen ging verbeteren.

Dat verschil zegt alles over ons land onder dit kabinet. Boedapest beschermt zijn eigen grenzen en laat zich niets voorschrijven door de EU -dienst EUAA. Den Haag daarentegen stuurde al in juni 2025 braaf een eerste plan op en leverde in juli 2026 keurig een nieuw stuk af zodra Brussel dat vroeg.

Brusselse banden zwaarder gewogen dan jouw recht op uitleg

En waarom blijft dat hele stuk op slot voor Nederlandse kiezers? De smoes van Van den Brink is gênant. Hij schrijft dat "Europese belangen dienen hierbij gewaarborgd te zijn als ook de Nederlandse belangen". Hij vreest dat openheid de banden met andere EU-landen schaadt, omdat die hun stuk ook geheim houden.

Dat is de omgekeerde wereld in een vrij land. Brussel mag het plan dus wel keuren en bijsturen, maar de gewone burger die elke euro voor de opvang betaalt, mag het niet eens inzien. Ook dorpsbewoners die straks een noodopvang naast de deur krijgen, blijven volledig blind. Alsof een minister werkt voor Brussel in plaats van voor de eigen kiezer.

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Sluit de grenzen in plaats van geheime noodplannen stapelen

Daarnaast schuilt Van den Brink achter het bekende excuus dat mensen met kwade zin anders zien hoe de opvang werkt bij een crisis. Dat is een slap verhaal van een minister die de echte kern niet durft aan te pakken. De asielketen kraakt niet doordat burgers een stuk lezen, maar doordat Den Haag weigert de instroom naar nul te brengen.

Nederland heeft geen geheime plannen nodig om nog meer mensen in sporthallen en dorpen te proppen. Wie de grenzen eindelijk sluit en onze eigen wet boven de EU zet, heeft helemaal geen geheim plan nodig. Zolang CDA, VVD en D66 liever buigen voor Brussel dan voor de kiezer, blijft Nederland het putje van Europa.

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