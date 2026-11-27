Stel dat je ouders jaren terug voor €100.000 aandelen of een tweede huis kochten. Bij hun overlijden is dat bezit €500.000 waard. In het nieuwe box 3-plan wil de fiscus bij overlijden direct afrekenen over die winst, nog voor de erfbelasting aan bod komt. Meerdere fracties uiten stevige kritiek op die aanpak in het verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer, vastgesteld op 26 november 2026. Het gaat om een wetsvoorstel dat de Senaat nog niet heeft aangenomen en dat pas op 1 januari 2029 moet ingaan.

De aanleiding is de novelle waarmee het kabinet de winstbelasting in box 3 wil uitbreiden (Kamerstuk 37 053). Met dit plan betaal je over aandelen, obligaties en vastgoed pas belasting zodra je de winst verzilvert. Maar bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, een scheiding of een overlijden mist een regel om die heffing door te schuiven.

Eerst €142.000 winstbelasting, daarna erfbelasting

Op pagina 25 van het verslag werkt 50PLUS-lid Martin van Rooijen dat uit in een vraag aan het kabinet. Hij neemt een bezit dat bij koop €100.000 waard was en bij overlijden €500.000. Over de winst van €400.000 rekent hij bij 35,5 procent eerst €142.000 inkomstenbelasting. Na aftrek van dat bedrag blijft er zonder vrijstelling nog €358.000 over.

Over die €358.000 volgt in zijn voorbeeld nog 10 of 20 procent erfbelasting. De regering heeft dit niet zelf berekend en het voorstel is nog geen wet. Het gaat om een schriftelijke vraag van 50PLUS over het box 3-plan. Van Rooijen vraagt het kabinet om deze samenloop uit te leggen. Ook wil hij weten of een doorschuifregeling kan, net als in box 1 en box 2. Verder wijst hij erop dat banken geen gegevens over trouwen, scheiden of overlijden bijhouden.

Wat betaalt een kind als je dit zelf doorrekent met de tarieven van 2026? Let op: deze eigen rekensom op basis van de 2026-tarieven staat niet in het Senaatsverslag. Na de vrijstelling van €26.230 blijft €331.770 belastbaar over. Bij 10 procent over €158.669 en 20 procent over de rest komt de erfbelasting uit op €50.487,10. Samen met de €142.000 uit het voorbeeld van 50PLUS gaat €192.487,10 naar de fiscus, oftewel 38,5 procent van €500.000.

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Geldnood bij trouwen, scheiden en erven

Niet alleen 50PLUS slaat alarm over het gemis aan uitstel bij grote stappen in het leven. Ook BBB en JA21 waarschuwen in het verslag voor directe heffing bij trouwen, scheiden en erven. Krijgt een ex-partner na een scheiding een pand of aandelen zonder vrij geld op de bank, dan dreigt geldnood door een snelle aanslag. Hetzelfde gevaar ziet BBB bij erfgenamen zodra box 3 en erfbelasting tegelijk toeslaan.

BBB vraagt het kabinet daarom om drie varianten door te rekenen. Het gaat om het plan zonder doorschuifregeling, uitstel bij trouwen en scheiden, of ook bij overlijden. Verder wil de fractie weten of paren in gemeenschap van goederen zwaarder worden geraakt dan stellen met huwelijkse voorwaarden. JA21 vraagt eveneens hoe het kabinet een snelle afrekening bij scheiden of overlijden wil voorkomen.

Oude bonnen van vijftig jaar terug bewaren

Een tweede pijnpunt in de Senaat is de bewijslast voor oud bezit. BBB vraagt hoe de koopprijs wordt bepaald als je iets na dertig, veertig of vijftig jaar verkoopt. Vaak zijn oude akten of bonnen dan allang weg. In het plan geldt een termijn van drie jaar om stukken te bewaren, terwijl de fiscus veel langer kan terugkijken. Senatoren vragen of je daardoor feitelijk je hele leven papierwerk moet opslaan.

Ook vraagt de commissie of de Belastingdienst bij gebrek aan bewijs de koopprijs op nul mag zetten, waardoor je over een te hoge winst betaalt. BBB stelt voor om de koopprijs en kosten voor verbouw elk jaar in de aangifte vast te leggen. VVD en D66 vragen hoe het kabinet mensen zonder compleet archief helpt. De banken (NVB) wezen er al op dat onder meer de regels bij trouwen, scheiden en overlijden nog niet rond zijn.

Ongelijke heffing op crypto, goud en zilver

Tot slot wringt het jaar 2029 voor wie direct in crypto, goud of zilver belegt. Zulke directe bezittingen blijven in het plan nog een jaar onder een heffing op papieren winst vallen, terwijl een beursfonds pas bij verkoop telt. PRO schetst twee beleggers die begin 2029 ieder €20.000 in crypto, goud en zilver steken. Verdubbelt de koers in 2029 en halveert die in 2030, dan blijft nul winst over. Toch vraagt PRO of de directe belegger over 2029 ruim €6.400 betaalt, tegen €0 via een beursfonds. De Raad van State noemde dit verschil al juridisch kwetsbaar.

De Tweede Kamer stemde op 12 november 2026 voor het voorstel, maar de Eerste Kamer beslist nog. Volgens de wetsbehandeling bij de Eerste Kamer verwacht de commissie de antwoorden van het kabinet uiterlijk 30 november om 12.00 uur. Op 8 december bespreekt de commissie het verdere vervolg. Het voornemen is een debat op 14 of 15 december, gevolgd door een stemming op 15 december 2026. Pas na een ja van de Senaat kan het stelsel in 2029 starten.

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