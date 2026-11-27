Wie na een overlijden extra tijd vraagt voor de aangifte erfbelasting, schuift niet alleen zijn eigen datum op. Ook de Belastingdienst krijgt dan precies evenveel maanden extra om een aanslag op te leggen. Een dochter merkt nu hoe duur die regel uitpakt. Gerechtshof 's-Hertogenbosch laat haar aanslag erfbelasting van €146.780 staan, nadat de rechtbank dat bedrag eerder nog schrapte.

Het hof sprak dit oordeel uit op 11 november 2026, waarna de tekst op 26 november online kwam. In de uitspraak van gerechtshof 's-Hertogenbosch ging het niet over de hoogte van het bedrag, omdat de som van €146.780 na het bezwaar in november 2023 vaststond. De strijd draaide om één vraag: was de inspecteur op 20 maart 2023 te laat, of gaf vijf maanden uitstel hem genoeg ruimte?

Hoe vijf maanden uitstel de klok verschoof

Volgens de wet heeft de Belastingdienst drie jaar voor het opleggen van een aanslag erfbelasting. De klok start na de dag waarop de gemeente het overlijden inschrijft bij de burgerlijke stand. De moeder van de dochter overleed op 12 december 2019, waarna de gemeente het sterfgeval op 16 december 2019 vastlegde. Zonder uitstel had de fiscus dus tot 16 december 2022.

Toch verliep de aangifte anders. In april 2020 vroeg de inspecteur de dochter per brief om vóór 12 augustus 2020 aangifte te doen, op het adres van haar vader. Haar vader regelde als executeur de erfenis en vroeg op 9 juli 2020 via een formulier vijf maanden uitstel aan, tot 12 januari 2021. Hij vulde haar naam in met zijn eigen adres. De aangifte voor alle erven samen ging op 12 november 2020 de deur uit.

Krijgt een erfgenaam vijf maanden uitstel, dan schuift de driejaarstermijn van de fiscus met vijf maanden mee. De uiterste datum verschoof daardoor naar 16 mei 2023. Toen de aanslag op 20 maart 2023 kwam, lag de gewone grens al 94 dagen terug, terwijl de verlengde termijn nog 57 dagen doorliep.

Eerst schrapte de rechtbank de aanslag nog

De dochter, haar vader en haar broer maakten bezwaar en stapten naar de rechter . Volgens hen liet de fiscus nooit weten of het gevraagde uitstel was verleend. Zij stelden dat zij de uitstelbrief op 10 januari 2023 voor het eerst zagen, toen de normale drie jaar al voorbij waren.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant gaf de dochter op 9 december 2024 gelijk. De rechtbank vond de fiscus op 20 maart 2023 te laat en schrapte het hele bedrag van €146.780. Ook moest de Belastingdienst €50 griffierecht en €321,87 aan proceskosten vergoeden.

De inspecteur ging in hoger beroep. Bij de rechtbank had hij alleen een schermprint, een algemeen rapport uit 2021 over de verzending in 2020 en een e-mail getoond. Op 17 januari 2025 liet de Belastingdienst daarom alsnog een gericht verzendrapport opmaken over deze brief.

Waarom het hof de post van de fiscus gelooft

Het verzendrapport gaf in Den Bosch de doorslag. De uitstelbrief droeg als datum 30 juli 2020 en ging naar het privéadres van de dochter. Volgens de systemen werd de brief op 25 juli ingepland, op 27 juli 2020 bij PostNL afgegeven en een dag later gearchiveerd. In de brief schreef de inspecteur: "Ik verleen u hiervoor uitstel tot 12 januari 2021."

De dochter wees erop dat de brief niet naar haar vader ging, geen drukcode (RUNID) had en dat het rapport laat kwam zonder losse prints. Het hof ging daar niet in mee. De fiscus hoefde de brief niet naar de vader te sturen, en een drukcode ontbreekt volgens de inspecteur meestal op uitstelbrieven. Ook een laat rapport telt mee, omdat de dochter er ruim op kon reageren.

Nu de verzending via PostNL aannemelijk was, moest de dochter zelf genoeg twijfel wekken over de ontvangst. Alleen zeggen dat de familie de brief op 10 januari 2023 voor het eerst zag, vonden de rechters te mager. Het hof vernietigde het oordeel van de rechtbank en verklaarde het beroep ongegrond, zonder vergoeding voor proceskosten.

Toch staat het eindresultaat juridisch nog niet vast. Beide partijen hebben zes weken vanaf 11 november 2026 om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, dus tot en met 23 december 2026.

Nieuwe regel in 2026 geeft erfgenamen 20 maanden

De zaak toont hoe zwaar uitstel bij een erfenis kan wegen. Volgens de Belastingdienst hangen de regels nu sterk af van het sterfjaar. Viel een overlijden in 2025 of eerder, dan geldt nog de oude termijn van acht maanden. Stuur je op tijd het formulier in, dan krijg je vijf maanden uitstel en meestal binnen drie weken bericht.

Aan uitstel kleven twee risico's. Niet alleen krijgt de fiscus vijf maanden extra tijd voor de aanslag, ook kan na acht maanden belastingrente lopen. Je beperkt die rente door binnen acht maanden een voorlopige aanslag te vragen.

Voor een overlijden in 2026 zijn de regels ruimer. Erfgenamen hebben nu 20 maanden voor de aangifte. Alleen in een uitzonderlijk geval mag je eenmalig met een goede reden uitstel vragen, voor sterfgevallen in 2026 pas vanaf mei 2027. Ook belastingrente start dan pas na 20 maanden. Bewaar bij elke erfenis dus alle brieven rond uitstel goed, ook als een executeur de zaken regelt.

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