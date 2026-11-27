Bij Nieuws van de Dag ging het gisteren maar liefst bijna twintig minuten lang over Dilan Yesilgöz en haar VVD. Rita Verdonk, Wierd Duk, Mark Koster en Jeanneau van Beurden waren heel duidelijk: Yesilgöz wordt keihard aangepakt door haar partijgenoten. Maar ja, dat heeft ze wel voor een groot deel aan zichzelf te danken. De enige mogelijke conclusie werd verwoord door Wierd Duk. "Het is klaar met haar als partijleider," zei hij. Zo is het.

De afgelopen dagen heeft Dilan Yesilgöz het bijzonder moeilijk. Ze vecht voor haar leven, maar ligt ongekend onder vuur. Niet zo gek, natuurlijk, want kiezers zijn helemaal klaar met haar en haar partij. Mevrouw maakt er een enorme puinhoop van. Het is heel duidelijk: mevrouw kan niet blijven zitten.

Nederlanders: Yesilgöz moet beide functies neerleggen

Hart van Nederland - Nieuws van de Dag lichtte dat ook uit - heeft gewone Nederlanders gevraagd wat zij van deze situatie vinden. En wat blijkt? Jan met de Pet en Ingrid met de warme Sjaal willen dat ze opstapt. Ja, zeker als partijleider maar eigenlijk ook als minister.

Screenshot Nieuws van de Dag

34 procent van de ondervraagden wil dat ze opstapt als partijleider. En nog eens 41 procent wil dat ze opstapt als partijleider én als minister. Dan heb je het dus over 75 procent die het met elkaar eens is dat ze weg moet als VVD-bazin. Wat betreft haar functie als minister: 49 procent wil dat ze die neerlegt. Ook dat is de grootste groep, want 9 procent "weet het niet."

VVD-kiezers: Yesilgöz moet weg

Maar wacht, onder VVD'ers is het nog erger. Want volgens het onderzoek wil maar liefst 61 procent van de VVD-kiezers dat Yesilgöz ophoudt als VVD-leider. De reactie van Wierd Duk op dit deel van de peiling spreekt boekdelen: "Het is klaar met haar."

Iets anders kun je daar inderdaad niet van maken. Gewone kiezers én zelfs de mensen die nog altijd VVD stemmen hebben hun buik vol van Yesilgöz. Dat is niet zo gek, natuurlijk. Want Yesilgöz stapelt fout op fout. Ze probeert de rechtervleugel en de linkervleugel wanhopig bij elkaar te houden. Het probleem is dat dit helemaal niet kán. Ze moet kiezen. Of voor de rechtervleugel, óf voor de linkervleugel. En dan moet ze daar vol voor gaan.

Of beter nog, mevrouw moet gewoon opstappen. Want onder haar leiding komt het natuurlijk nooit meer goed. Iedereen heeft dat in de gaten - iedereen, behalve zij.

De VVD is een linkse partij geworden

Naast de kritiek op Yesilgöz is er nog iets belangrijks aan de hand; iets dat ook verschillende keren gezegd werd in de uitzending van Nieuws van de Dag. De VVD is al lang geen rechtse partij meer. Het is een linkse club.

"De rechter-VVD bestaat bijna niet meer," zei Mark Koster (journalist van onder meer Quote in het verleden). "Het probleem hier is natuurlijk dat het kader van de VVD gewoon veel te links is, en die willen gewoon met PRO uiteindelijk in zee, en Dilan die staat daar in de weg, en daar willen ze vanaf."

te rechts voor het linkse kader van de VVD. Dat is dus de partij die ooit van Verdonk was en daarvoor van Frits Bolkestein. Het is ongelooflijk. De VVD is werkelijk een tweede D66 geworden. Nogal wiedes dat die partij nog maar op 12 zetels staat in de Ja, dat lees je goed. Dilan Yesilgöz is. Dat is dus de partij die ooit van Verdonk was en daarvoor van Frits Bolkestein. Het is ongelooflijk. De VVD is werkelijk een tweede D66 geworden. Nogal wiedes dat die partij nog maar op 12 zetels staat in de peilingen en bij volgende verkiezingen misschien wel uitkomt op nóg minder.

Zoals Verdonk daar in de uitzending over zei: "Die VVD is niet te redden in deze staat."

Laten we het hopen. Want deze VVD verdient het niet om gered te worden.

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