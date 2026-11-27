Wie in de zorg een halve dag minder gaat werken, rekent op iets minder loon en iets minder pensioen. Toch kan zo'n stap ook een flink deel van de compensatie bij het nieuwe stelsel kosten. Een vrouw uit de zorg ontdekte dat pas maanden later bij PFZW. Pensioenfonds Zorg en Welzijn moet haar nu €1.940 vergoeden. Het fonds moet dat bedrag met terugwerkende kracht toevoegen aan haar persoonlijk pensioenvermogen.

Hoe vier uur minder werken de compensatie raakte

De vrouw werkte tot begin 2025 voltijd in zorg en welzijn, voor 36 uur per week. Per 1 januari 2025 ging zij terug naar 32 uur. Zij wist toen niet wat dat deed met de stap van PFZW naar het nieuwe stelsel op 1 januari 2026. Pas op 6 november 2025 kreeg zij een eerste brief met een schatting van haar extra bedrag.

Een week later belde haar partner met PFZW. Tijdens dat gesprek op 13 november werd de regel pas duidelijk. Het fonds rekent de compensatie over het gemiddelde loon in 2025, zodat minder uren een lager bedrag geven. Een medewerker wees op vrijwillige voortzetting voor die vier uur. Na een eigen belletje op 17 november diende de vrouw een dag later haar verzoek in.

Termijn bleef staan, maar informatieplicht brak PFZW op

PFZW wees de aanvraag op 24 november 2025 af omdat de tijd al om was. Volgens lid 6 van artikel 5.8 in het reglement geldt een grens van negen maanden na minder werken. Voor haar viel die grens op 1 oktober 2025, zodat zij 48 dagen te laat was. In april 2026 besloot het bestuur na klachten om nooit van die grens af te wijken.

Op dat eerste punt kreeg PFZW nog gelijk. Wie binnen tien jaar voor de pensioenleeftijd minder werkt, mag via lid 3 van artikel 5.8 het pensioen zelf aanvullen. Het nieuwe contract moet dan wel minstens half zo groot blijven. De grens van negen maanden mag het fonds strikt houden. Voor de hardheidsclausule uit artikel 10.2 zag de commissie geen grond, omdat de vrouw geen zware eigen reden had tegenover andere te late aanvragers.

Toch verloor PFZW op zijn plicht uit de wet om mensen goed voor te lichten. Het fonds wees op webinars, bijeenkomsten, een nieuwsbrief op 23 januari 2025 en tekst op de site sinds 22 maart 2025. De nieuwsbrief lag niet op tafel, dus de commissie kon niet nagaan wat erin stond. Artikel 48 van de Pensioenwet eist heldere en tijdige uitleg, zodat iemand op tijd kan handelen. Bovendien koppelt artikel 49 lid 1 webtekst aan "persoonlijk attenderen als er nieuwe of gewijzigde informatie op de website staat", aldus de commissie.

Hoe de commissie op €1.940 uitkwam

Binnen die negen maanden stuurde PFZW de vrouw geen enkel eigen bericht. Volgens de commissie had het fonds haar vanaf maart 2025 zelf moeten wijzen op de regels, toen de webtekst verscheen. Door dat verzuim moet PFZW de schade betalen op grond van artikel 6:97 van het Burgerlijk Wetboek. De commissie koos de vorm die past bij dit verlies, namelijk "toevoeging aan het persoonlijk pensioenvermogen", zoals het advies schrijft.

Voor de som volgde de commissie het cijfer dat PFZW zelf in augustus 2026 maakte. Eind november 2025 rekende het fonds nog op €2.260 extra compensatie tegen €2.530 eigen premie. Later zakte die gemiste compensatie naar €1.940, met €2.606 premie als zij wel op tijd was geweest. De vrouw sprak die som van €1.940 niet tegen. Na een laatste afwijzing op 30 april 2026 weigerde PFZW in mei bemiddeling, waarna op 20 oktober een zitting volgde.

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Beroep nog open en les voor wie minder gaat werken

Formeel ligt het oordeel nog niet helemaal vast. Beide partijen hebben zes weken na 16 november 2026 voor beroep bij de Commissie van Beroep van GIP. Die termijn loopt tot en met 28 december 2026. De lat ligt daar wel hoog. Volgens de uitleg onder het advies mag beroep niet altijd en geldt als voorbeeld een grens van €25.000 aan belang, al kent het reglement enkele uitzonderingen.

Voor bijna drie miljoen deelnemers bij PFZW en andere werknemers die minder willen werken, is de les helder. Volgens de uitleg van PFZW over minder werken geeft je werkgever minder uren vanzelf door, maar blijft zelf aanvullen je eigen keuze. Gaat jouw fonds nog over naar het nieuwe stelsel, vraag dan direct bij minder uren of verlof zwart op wit na welk jaar telt en welke grens loopt.

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