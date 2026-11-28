Vriest het een hele week, dan betaal je bij 1.200 kuub gas per jaar ruim €28 extra voor de verwarming. Dat geldt bij het variabele tarief van Essent van nu, bijna €1,50 per kuub. Dat rekende DDS uit voor een week van gemiddeld 2 graden onder nul, tegenover een gemiddelde novemberweek. Met het gastarief dat Essent vanaf 1 januari rekent, wordt dat ruim €36.

Op 23 november vroor het stevig. Die dag zakte het kwik in De Bilt tot 5,5 graden onder nul, blijkt uit de daggegevens van het KNMI . Bij Twenthe werd het 7,1 graden onder nul. Ook op 24 en 25 november bleef de daggemiddelde temperatuur in De Bilt onder nul.

Vergelijker Keuze.nl kwam op 24 november op ongeveer €23 extra per vorstweek , bij 1.000 kuub per jaar en een week van 0 graden. DDS maakte een eigen som, die je zelf kunt nadoen.

Wat een graaddag is

Je cv-ketel stookt harder naarmate het buiten kouder is. Dat meet je met graaddagen. DDS rekent met een grens van 18 graden. Is het buiten gemiddeld 5 graden, dan telt die dag als 13 graaddagen. Bij 2 graden onder nul zijn het er 20. Hoe meer graaddagen, hoe meer gas je verstookt.

Niet al je gas gaat naar de verwarming. Gemiddeld is dat 72 procent, meldt Milieu Centraal . De rest gaat vooral naar warm water. Dat deel verandert nauwelijks als het vriest.

De rekensom stap voor stap

Stel: je verbruikt 1.200 kuub gas per jaar. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 1.040 kuub

Verwarming: 72 procent van 1.200 is 864 kuub per jaar.

72 procent van 1.200 is 864 kuub per jaar. Graaddagen per jaar: een gemiddeld jaar telt in De Bilt 2.814 graaddagen. Dat berekende DDS uit de KNMI-daggegevens van 1991 tot en met 2020.

een gemiddeld jaar telt in De Bilt 2.814 graaddagen. Dat berekende DDS uit de KNMI-daggegevens van 1991 tot en met 2020. Gas per graaddag: 864 gedeeld door 2.814 is 0,307 kuub.

864 gedeeld door 2.814 is 0,307 kuub. Gemiddelde novemberweek: in De Bilt is november gemiddeld 7,0 graden, ook over 1991 tot en met 2020. Dat zijn 11 graaddagen per dag en 77 per week. Daarvoor stook je 23,6 kuub.

in De Bilt is november gemiddeld 7,0 graden, ook over 1991 tot en met 2020. Dat zijn 11 graaddagen per dag en 77 per week. Daarvoor stook je 23,6 kuub. Vorstweek: bij 2 graden onder nul zijn het 20 graaddagen per dag en 140 per week. Daarvoor stook je 43,0 kuub.

Het verschil is 63 graaddagen. 63 keer 0,307 is 19,3 kuub. Je verstookt in zo'n week dus bijna twee keer zoveel gas voor de verwarming.

Eind november is het normaal al wat kouder, rond 5,6 graden. Tegenover zo'n week scheelt de vorst 16,3 kuub. Het blijft een vuistregel. Keuze.nl legde het echte landelijke gasverbruik naast de temperatuur en komt per graad ongeveer een kwart hoger uit. In een slecht geïsoleerd huis kan het ook meer zijn.

Wat de vorstweek je kost

De prijzen hieronder zijn met btw en energiebelasting. Je vaste kosten en netbeheerkosten veranderen niet door de vorst.

Variabel bij Essent, nu: tot 1 januari geldt €1,49963 per kuub. Dan kost de vorstweek 19,3 keer €1,49963, dat is €28,94 extra. Wie later instapte, kan een andere prijs hebben.

tot 1 januari geldt €1,49963 per kuub. Dan kost de vorstweek 19,3 keer €1,49963, dat is €28,94 extra. Wie later instapte, kan een andere prijs hebben. Variabel bij Essent, vanaf januari: €1,8948 per kuub. Dezelfde week kost dan €36,57 extra.

€1,8948 per kuub. Dezelfde week kost dan €36,57 extra. Vast contract: de vijf goedkoopste vaste jaarcontracten kosten samen gemiddeld €1,78 per kuub, volgens Keuze.nl (stand 23 november). Dan is de vorstweek €34,35 duurder.

Een vast jaarcontract is nu dus duurder dan het variabele tarief dat Essent tot januari rekent. Het is goedkoper dan wat Essent vanaf januari vraagt. Heb je een ander tarief, vermenigvuldig 19,3 dan met je eigen prijs per kuub.

Zuiniger stoken zonder kou te lijden

Milieu Centraal geeft een paar tips die niets kosten . De bedragen gelden voor een matig geïsoleerd hoekhuis uit 1970, bij €1,37 per kuub.

Thermostaat op 19 graden of lager als je thuis bent: dat scheelt €170 per jaar.

als je thuis bent: dat scheelt €170 per jaar. 's Nachts op 15 graden: €60 per jaar. Heb je vloerverwarming of een volledig elektrische warmtepomp, kies dan 17 of 18 graden.

€60 per jaar. Heb je vloerverwarming of een volledig elektrische warmtepomp, kies dan 17 of 18 graden. Slaapverdieping uit en deuren dicht: €80 per jaar.

€80 per jaar. Radiatoren vrij: laat gordijnen op de vensterbank eindigen. Hangen ze voor de radiator, dan verlies je juist meer warmte.

In de som hierboven scheelt een graad lager ongeveer een graaddag per dag. In een vorstweek is dat zo'n 2,1 kuub, ruim €3 bij het huidige tarief van Essent.

Als je de rekening niet kunt betalen

Het Noodfonds Energie gaat weer open, meldt de Rijksoverheid . Vanaf 1 december kun je er vragen stellen. Aanvragen kan van 4 januari tot en met 7 mei 2027. Je krijgt minimaal €120 en maximaal €1.800, waar mogelijk verspreid over twaalf maanden. Het fonds is voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening

Verwacht je dat betalen moeilijk wordt? Neem dan op tijd contact op met je leverancier. Essent noemt op zijn site een betalingsregeling als mogelijke oplossing.

Kijk op je jaarafrekening hoeveel kuub je verbruikt. Deel dat door 1.200 en vermenigvuldig de uitkomst met 19,3. Zo weet je ongeveer hoeveel kuub een vorstweek bij jou extra kost.

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