Bij De Telegraaf zitten ze vandaag in zak en as. De reden laat zich raden. Het is immers heel onrustig bij de VVD en vandaag kan weleens het einde betekenen van het leiderschap van Dilan Yesilgöz. Normale, echte journalisten zouden zo'n dag geweldig vinden, natuurlijk. Het betekent immers extra lees- en kijkcijfers. Maar bij De Telegraaf is dat veel minder belangrijk dan de partijbelangen van hún cluppie.

Wouter de Winther en Pim Sedee bespreken vandaag in de wekelijkse politieke podcast van De Telegraaf de onrust bij de VVD. Die partij heeft vandaag haar partijcongres. De kans bestaat dat Yesilgöz het bijltje erbij neergooit en de VVD dus op zoek moet naar een nieuwe leider.

Geweldig! Niet alleen omdat Yesilgöz gewogen en te licht bevonden is voor deze baan, maar ook omdat het controverse is. Journalisten staan bij dat soort situaties te springen van de energie. Alle ogen van de natie zijn immers op hen gericht. Zij moeten uitleggen wat er vandaag gebeurt, waarom het gebeurt, en wat het allemaal betekent.

Helaas denken De Winther en Sedee daar anders over. In de podcast van vandaag klagen ze alleen maar luidkeels over de VVD-perikelen. Wat er gebeurt schaadt de partij namelijk. En dát vinden ze verschrikkelijk.

Kijk maar:

Erger dan de magere mannetjes

"Ik moet je zeggen Pim, onderschat hoe heftig die strijd achter de schermen gevoerd wordt," klaagt De Winther op een gegeven moment. "Dat is van een niveau waar de magere mannetjes nog een puntje aan zouden kunnen zuigen." Even later: "Maar het gaat er echt heel smerig aan toe."

"Magere mannetjes" slaat natuurlijk op de D66-kereltjes die enkele jaren geleden vol de aanval inzetten op toenmalig informateur Johan Remkes. Die werd toen weggezet, achter de schermen natuurlijk, als een dronken malloot. De VVD-backstabbers zijn wat De Winther betreft dus nog erger.

Op een gegeven moment laat De Winther zich zelfs ontvallen dat het volgens hem gaat om "één of ander clubje mastodonten die al decennia niet meer ertoe doen, maar toch denken dat ze nog steeds van zich moeten laten horen."

Oef. It's personal now!

Yesilgöz beschermd

Niet alleen bekritiseren De Winther en Sedee interne critici van Yesilgöz, maar ze nemen het ook overduidelijk op voor haar. "Dus dit is eigenlijk een paleisrevolutie. Echt een ordinaire poging om haar van de troon te stoten," raast De Winther. En: "Er wordt zo gretig nu ook op ingehakt om haar richting de zijdeur te begeleiden."

Ach, wat vreselijk sneu voor Yesilgöz, he? Je gaat je er bijna net zo druk om maken als De Winther.

Goed. Hoewel het blijkbaar een zware dag is voor de heren van De Telegraaf is het voor de rest van ons natuurlijk vooral smullen.

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