Veel ouders helpen hun kind aan een huis met een familiehypotheek. Zolang een stel samen blijft, gaat dat meestal prima. Maar stopt de relatie en scheldt één ouderpaar de lening later kwijt, dan ontstaat snel ruzie over de overwaarde. Precies daarover besliste het Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 10 november 2026 in een op 26 november gepubliceerd arrest.

Eind januari 2017, op 30 januari, kozen de man en vrouw voor een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden. Hun bezit en schulden vielen daardoor in één gezamenlijke boedel. Op 2 mei 2017 kochten ze samen een woning voor €211.000. Acht dagen later betaalden ze dat met twee hypothecaire familieleningen van €110.000 per ouderpaar, samen €220.000. Ze tekenden allebei als schuldenaar voor de volle leningen.

Kwijtschelding van €104.329 pas na het einde van de relatie

De relatie duurde kort. Op 26 augustus 2018 tekenden ze een afspraak bij scheiding. Daarin stond dat het huis naar haar ouders zou gaan, en dat de opbrengst na kosten en schuld gelijk zou worden gedeeld. Op 8 oktober 2018 vroeg de vrouw om het einde van het partnerschap, zodat hun gemeenschap op die dag stopte. De rechtbank sprak de ontbinding uit op 21 december 2018, waarna de gemeente die half mei 2019 (15 mei) inschreef.

De geplande verkoop aan haar ouders ging niet door, maar beide leningen liepen gewoon door. In december 2022, ruim vier jaar na de breuk, grepen haar ouders in. Zij scholden hun dochter de hele resterende schuld van afgerond €104.329 kwijt als schenking . De helft daarvan is €52.164,50. Bij zijn ouders bleef nog een schuld van €108.479 openstaan.

Huis blijft niet bij de vrouw, verkoop gaat door

De man stapte naar de rechtbank Oost-Brabant en vroeg om verkoop van het huis. De vrouw, bijgestaan door een bewindvoerder, wilde het huis juist zelf overnemen. De rechtbank gaf haar tot 5 februari 2025 een laatste kans om het geld rond te krijgen. Dat lukte niet, zodat de rechtbank op 26 maart 2025 besloot dat het huis zo snel mogelijk verkocht moest worden.

In hoger beroep vroeg de vrouw nog eens twaalf maanden de tijd. De man verscheen niet bij het hof, waardoor verstek tegen hem werd verleend. Toch wees het hof haar verzoek af. Sinds maart 2025 waren al achttien maanden verstreken zonder bewijs dat ze de overname kon betalen. Ze liet zelfs open hoeveel geld ze nodig had. De woning moet dus alsnog verkocht worden.

Hof zet €52.164,50 zwart-op-wit in de uitspraak

Over de geldsom kreeg de vrouw wel gelijk. De lening van €104.329 bij haar ouders was een gezamenlijke schuld. Omdat haar ouders die pas na het einde van de gemeenschap aan haar kwijtscholden, kreeg ze een vordering van €52.164,50 op de man. In het vonnis van de rechtbank stond wel dat dit bedrag van zijn deel af ging, maar niet met zoveel woorden dat de vrouw dat geld boven op haar eigen helft krijgt.

Het hof schrapte dat deel van het vonnis en legde de som helder vast. Eerst gaat de open lening van €108.479 van de verkoopprijs naar de ouders van de man. Daarna delen ex-partners de overwaarde, maar bij de man gaat €52.164,50 eraf. Het hof schrijft vast in de uitspraak dat dit gebeurt "waarbij de vrouw dan zal ontvangen haar helft van de verkoopopbrengst en daarbij nog het bedrag van € 52.164,50 afkomstig van de man".

Een eigen rekensom maakt dat meteen tastbaar. Stel dat het huis na verkoopkosten €350.000 oplevert. Na aflossing van €108.479 blijft €241.521 over, of €120.760,50 per persoon. Door de verrekening van €52.164,50 krijgt de vrouw €172.925 en de man €68.596. Dat verschil is precies €104.329, het bedrag van haar ouders.

Let op schenkbelasting en het tijdstip van kwijtschelden

De uitspraak is nog niet definitief, omdat cassatie bij de Hoge Raad binnen drie maanden nog mogelijk is. De proceskosten bij het hof betaalt ieder voor zich, wat gebruikelijk is bij ex-partners.

Voor ouders met een familielening zit hier nog een tweede punt aan vast. Een kwijtschelding telt voor de fiscus als een schenking. Volgens de cijfers van de Belastingdienst voor 2026 mogen ouders jaarlijks €6.908 vrij aan hun kind schenken. Eenmalig geldt een vrije grens van €33.129 als je kind aan de regels voor de leeftijd voldoet. Scheld je in één keer een groot bedrag kwijt, dan komt al snel schenkbelasting in beeld. Leg dus vooraf goed vast voor wie een gift is en wanneer je kwijtscheldt.

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