De politie is je beste vriend, was het toch? Nou, misschien dat ze dit ook even moeten uitleggen aan de politie Buitenbewaking Schiphol. Die dames en heren in uniform doen er namelijk álles aan om gewone Nederlanders tegen zich in het harnas te jagen. Hoe? Door op te scheppen dat ze een boete van meer dan 300 euro hebben gegeven aan een automobilist die zijn voorruit niet goed genoeg had schoongekrabd.

Dat verkeersboetes tegenwoordig belachelijk hoog zijn weten we allemaal. Niet zo gek, want de staat gebruikt verkeersboetes als verkapte belastingen. Het is niet de bedoeling om gevaarlijk gedrag bij te sturen, maar om zoveel mogelijk euro's te innen voor Den Haag.

Geen waarschuwing, direct 320 euro aftikken

Maar zelfs voor deze tijd gaat de politie Buitenbewaking Schiphol wel érg ver. Op X scheppen zij namelijk op dat ze een enorme boete hebben gegeven aan een automobilist die een beetje te veel haast had. Daardoor reed hij niet te snel, maar had hij zijn voorruit niet goed genoeg ijsvrij gemaakt. Tenminste, in ogen van de politie dan.

Het feit dat de politie zo'n automobilist staande houdt is natuurlijk al belachelijk. Helaas maakten de dienders het toen nog wat erger. Ze lieten de zogenaamde dader namelijk niet wegkomen met een waarschuwing. Nee. Ze gaven hem meteen een boete van 320 euro.

Zo. Hoppa! Dat is even lekker aftikken, zeg! Vadertje Staat is u dankbaar.

Te kakken gezet met een foto op X

Knetter, natuurlijk. Volstrekt belachelijk. Afijn, je denkt dan bij jezelf: dit zal het zijn. Ze maken het heus niet nog erger.

Nou, slecht nieuws: dat deden ze wel. Niet alleen gaven ze de automobilist een enorme boete, maar ze gooiden ook nog eens een foto van hem in zijn wagen online. Gewoon om hem even te kakken te zetten.

Is dat het dan? Nee. Want ze gebruikten die post vervolgens om op te scheppen wat ze gedaan hadden. Ze zijn er dus trots op. Kijk maar:

320 euro binnen, boodschappen of niet

Dit is dus de politie anno 2026. Je kan zo'n bestuurder namelijk prima aanhouden en waarschuwen. "Krab dat raam beter schoon voor je doorrijdt, dit is niet goed genoeg." Zoiets.

Maar nee. Ze houden die arme man (gaan we maar vanuit, kan ook een vrouw zijn geweest) aan en delen meteen een enorme boete uit. Let wel, er zijn mensen - en misschien is deze automobilist daar één van - die zo'n boete helemaal niet kunnen betalen. Die maandelijks de grootst mogelijke moeite hebben om rond te komen, en voor wie zo'n boete betekent dat ze een week geen boodschappen kunnen kopen.

Blijkbaar interesseert dat de politie Haarlemmermeer geen bal. 320 euro voor de staat geïnd. Dáár gaat het om.

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