Wie in januari zijn loonstrook of AOW-strook opent, merkt de keuzes uit het Belastingplan 2027 meteen. In een nota aan de Eerste Kamer van 27 november 2026 zet het kabinet de bedragen per huishouden op een rij. De uitkomst heeft twee kanten. Zonder de korting op benzine en diesel betalen vrijwel alle huishoudens door dit plan meer belasting over hun inkomen.

Op vragen van de SP geeft het kabinet een helder antwoord op pagina 5. "Werkenden, en ook uitkeringsgerechtigden en AOW-gerechtigden betalen met het Belastingplan meer inkomstenbelasting dan zonder dit Belastingplan", schrijft het kabinet. Dat komt vooral doordat de fiscus de schijven en kortingen niet voluit aanpast aan de prijzen. Zo daalt de algemene heffingskorting in 2027 met €32, van €3.196 zonder het plan naar €3.164 met het plan.

Zoveel scheelt het in box 1 per huishouden

Het kabinet rekende in een tabel uit wat huishoudens in 2027 overhouden als de Senaat het plan verwerpt. Daarbij geldt één grote voorwaarde. De korting op benzine en diesel telt in die tabel niet mee, omdat die werkt via de prijs aan de pomp. Kijk je dus puur naar loon, AOW en toeslagen, dan kost het plan elk voorbeeld in de tabel geld.

Voor ouderen en lage inkomens toont de tabel op pagina 6 deze bedragen per jaar:

Alleenstaande met alleen AOW: €48 verschil per jaar (0,2%).

€48 verschil per jaar (0,2%). Alleenstaande met AOW en €10.000 pensioen: €122 per jaar (0,4%).

€122 per jaar (0,4%). AOW-paar met alleen AOW: €71 per jaar (0,3%).

€71 per jaar (0,3%). AOW-paar met €10.000 pensioen: €127 per jaar (0,4%).

€127 per jaar (0,4%). AOW-paar met €30.000 pensioen: €245 per jaar (0,5%).

€245 per jaar (0,5%). Sociale minima: €75 voor wie alleen woont of alleen zorgt voor een kind, en €107 voor een paar met kinderen.

Bij werkenden lopen de bedragen verder op. Een alleenstaande op het minimumloon betaalt zonder brandstofkorting €128 extra (0,5%). Bij een modaal loon is dat €185 (0,5%), en bij twee keer modaal €385 (0,7%). Tweeverdieners met kinderen gaan van €186 tot €612 bij het hoogste voorbeeld in de tabel (tweeënhalf keer modaal plus modaal, 0,6%). Een alleenstaande ouder met het minimumloon merkt in box 1 bijna niets (€2), omdat die de kortingen vaak niet vol kan benutten.

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Arbeidskorting krimpt en water wordt duurder

Ook bij de arbeidskorting pakt de uitruil in de Tweede Kamer mager uit. De geplande verhoging zakte in het pakket van €173 naar €17. Door het aangenomen voorstel van Grinwis en Van Brenk lopen werkenden met een laag of middenloon schade op. Zij verliezen volgens het kabinet meer aan arbeidskorting dan ze winnen via lagere tarieven in schijf 1 en 2.

Daarnaast stijgt de rekening voor kraanwater. De belasting op leidingwater moet €111 miljoen extra opleveren, waarvan 73% bij gezinnen valt. Een gezin met kinderen (circa 155 kuub per jaar) betaalt daardoor ongeveer €15 per jaar meer. In een eigen brief van 27 november 2026 meldt staatssecretaris Eelco Eerenberg nog een los eindje. Het CPB heeft de toets op drie aanpassingen, zoals de zorgkosten en de schijven in box 1, nog niet klaar.

Verwerpen van het plan maakt tanken fors duurder

Toch levert een streep door het plan niet iedereen winst op. In dezelfde wet zit ook de verlenging van de korting op benzine en diesel. Zonder die verlenging stopt de korting op 31 december 2026 vanzelf. Voor LPG stopt de korting in 2027 trouwens sowieso.

Volgens pagina 36 scheelt de korting in 2027 zonder btw €0,17643 per liter benzine en €0,11905 per liter diesel. De accijns op benzine springt zonder korting van circa €0,85 naar circa €1,03 per liter. Bij diesel gaat die van circa €0,55 naar circa €0,67. Tel je daar 21% btw bij op, dan scheelt dat aan de pomp 21,3 cent voor benzine en 14,4 cent voor diesel.

Een eigen rekensom laat zien wanneer tanken zwaarder weegt. Op een volle tank van 50 liter benzine scheelt de korting €10,67 met btw. Een AOW-paar met €30.000 pensioen moet dus circa 1.148 liter benzine per jaar tanken, bijna 23 volle tanks, voor het voordeel opweegt tegen €245 extra belasting. Een alleenstaande met alleen AOW (€48) zit daar met 225 liter, of 4,5 tanks, al snel boven. Rijd je geen auto, dan mis je dat voordeel en betaal je wel meer in box 1.

Harde grens van 15 december voor de Douane

De Eerste Kamer heeft weinig tijd als ze wil schuiven of uitstellen. Het kabinet waarschuwt dat een los spoedwetje in januari de pomp niet achteraf kan redden. "Voor de Douane is 15 december de uiterste datum voor aanpassing van de accijnstarieven per 1 januari 2027", schrijft de regering op pagina 36.

Een oude regel voor geld terug bij lagere accijns is eerder geschrapt omdat die niet werkte. De Douane noemt herstel achteraf daarom niet uit te voeren. De Senaat staat half december dus voor een scherpe keuze. Ja zeggen houdt tanken goedkoper maar verhoogt de belasting in box 1, terwijl nee zeggen automobilisten op 1 januari meteen raakt aan de pomp.

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