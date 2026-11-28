Rita Verdonk wil dat Ali B. zijn Nederlanderschap verliest. En niet alleen hij, maar iedereen met een dubbel paspoort die veroordeeld wordt voor een misdrijf. Wierd Duk en Thomas van Groningen denken dat zo'n idee nooit wordt goedgekeurd door de Raad van State, maar Verdonk vindt dat geen excuus om het toch te proberen. En ze heeft gelijk.

"Ik ben hier heel groot voorstander van," zei Verdonk toen ze gevraagd werd naar het afpakken van de Nederlandse identiteit bij criminelen . "Dit is eindelijk weer iets waarop je heel duidelijk tegen nieuwkomers in dit land kunt zeggen: tot hier en niet verder."

Ali B. is geboren in Nederland

Alleen brachten Wierd Duk en Thomas van Groningen toen een klein probleem naar voren. Ali B. is geboren in Nederland. Kun je hem dan óók het Nederlanderschap ontnemen? Hij is feitelijk natuurlijk een "geboren Nederlander."

"Waarom niet?" was haar antwoord. "Ze houden altijd de [andere] nationaliteit over." Dat is een heel goed punt. Volgens internationaal (en nationaal) recht mag je iemand niet stateloos maken. Marokkaanse Nederlanders worden dan ook niet stateloos. Ze hebben en houden de Marokkaanse identiteit immers nog. In theorie moet het dus kunnen.

De Raad van State zal het afkeuren

Helaas bracht Thomas van Groningen daar - vrijwel zeker terecht - tegen in dat de Raad van State het toch niet zal accepteren. "De Raad van State gaat 100 procent zeggen: dit is oneerlijk, want mensen met een dubbel paspoort worden dan harder gestraft," aldus de presentator tegen Verdonk.

Daarop reageerde zij dan weer door te zeggen dat dit soort uitspraken van Van Groningen en Duk de reden zijn "dat er al 20 jaar niets gebeurt. Je moet ook eens denken: we gaan het durven, we gaan het doen. Dan worden we maar een keer teruggefloten. Er zijn ook keren dat we niet teruggefloten worden."

Zo is het natuurlijk precies. Ja, de kans is heel groot dat de Raad van State zo'n plan afkeurt. Komt het er wel allemaal goed doorheen, dan zullen rechters ingrijpen, want zij beweren dan inderdaad dat mensen met een dubbel paspoort harder gestraft worden.

Het kan wél

Gelukkig dat daar iets tegenin gebracht kan worden: de straf geldt voor iedereen, maar kan niet geïmplementeerd worden als mensen maar één paspoort hebben. Het is dus geen discriminatie van mensen met twee nationale identiteiten, net zomin dat het discriminatie is als de staat het geld opeist dat een misdadiger aan de misdaad heeft verdiend. Als die daar niets aan heeft verdiend kan dat niet. Een kind begrijpt dat het daardoor niet 'discriminerend' is als het wél gebeurt bij een crimineel die wél is binnengelopen.

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De politiek moet ophouden met die angst voor 'ingrijpen' van de Raad van State (of van gewone rechters). Misdadigers moeten aangepakt worden, punt. Als rechters daar ongemakkelijk van worden, dan is dat maar zo. Het gaat erom dat we Nederland beschermen tegen tuig. Dát moet leidend zijn.

Overigens is er nog een manier om dit op te lossen: het paspoort afpakken van criminelen als ze niet geboren zijn met het Nederlandse paspoort maar die later verkregen hebben. In dat geval kun je een man als Ali B. deze straf niet geven, dat klopt. Maar een hele riks andere misdadigers kun je dan wél aanpakken.

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