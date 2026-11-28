Wil je in 2027 zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke behandelaar je gaat, dan betaal je daar extra voor. Een combinatiepolis kost gemiddeld €19 per maand meer dan een naturapolis van dezelfde verzekeraar, rekende vergelijkingssite Zorgwijzer uit. Dat is €228 per jaar. Bij CZ kost de Zorgvariatiepolis €202,50 per maand, de Zorg-op-maatpolis €177,25. Kies je bij CZ die naturapolis, dan houd je €303 per jaar over.

Vorig jaar was het gemiddelde verschil nog €16,73 per maand. Het verschil groeide bij zeven van de tien verzekeraars die Zorgwijzer vergeleek. De polis van CZ is volgens Zorgwijzer de eerste basisverzekering boven de €200 per maand.

Natura, combinatie en restitutie

Bij een naturapolis sluit je verzekeraar contracten met zorgaanbieders. Als je zorg nodig hebt, kies je uit die aanbieders, legt de Rijksoverheid uit . Ga je toch naar een andere zorgverlener, dan mag de verzekeraar minder vergoeden. Hoeveel, staat in je polis.

Bij een combinatiepolis heb je voor een deel van de zorg recht op zorg, zoals bij natura. Voor de rest heb je recht op een vergoeding van de kosten. Dat laatste is restitutie. Beide vormen staan in artikel 11 van de Zorgverzekeringswet

Een polis met alleen restitutie is er niet meer. In 2024 waren er nog vier. Sinds 2025 zijn het er nul, blijkt uit cijfers van de NZa . De oude restitutiepolissen vallen nu onder de combinatiepolissen, schrijft de toezichthouder. Ook voor 2027 biedt geen verzekeraar er een aan, meldt Zorgwijzer.

Wat je krijgt bij een zorgverlener zonder contract

Bij CZ staan de vergoedingen naast elkaar. Met de Zorg-op-maatpolis krijg je bij een zorgverlener zonder contract 75 procent van het contracttarief. Met de goedkopere Zorgbewustpolis van €176,25 is dat 70 procent.

Met de Zorgvariatiepolis krijg je 100 procent, tot het marktconforme tarief. Voor de ggz en de wijkverpleging is dat 85 procent van het contracttarief. Ga je dus naar een psycholoog zonder contract, dan helpt de duurdere polis minder dan je denkt.

Bij Zilveren Kruis kost Basis Zeker €164,95 per maand . De combinatiepolis Basis Exclusief kost €186,95. Dat scheelt €22 per maand, of €264 per jaar. Met Basis Zeker krijg je bij een ziekenhuis zonder contract 75 procent van het gemiddelde contracttarief. Bij de ggz is dat 70 procent.

Wanneer natura je geld kost

Stel: je bent bij CZ verzekerd en laat je behandelen in een ziekenhuis zonder contract. De rekening is €2.000. Dat is ook het contracttarief van CZ, en niet meer dan het marktconforme tarief. Met de Zorg-op-maatpolis krijg je €1.500 vergoed. Zelf betaal je €500. Met de Zorgvariatiepolis krijg je alles vergoed. Je eigen risico betaal je bij beide polissen.

Die €500 is meer dan de €303 die je met natura per jaar bespaart. Bij een rekening van €1.212 ben je die besparing al kwijt. Bij een psycholoog zonder contract ligt dat punt hoger. Het verschil is daar 10 procent, dus pas vanaf €3.030 verlies je geld.

Heeft je ziekenhuis of psycholoog een contract met je verzekeraar, dan is natura dus voordeliger. Let wel op de timing. Vorig overstapseizoen had de NZa pas op 22 december een vollediger beeld van welke zorgaanbieders vergoed werden.

Overstappen kan tot en met 31 december

Bij je eigen verzekeraar kun je van polis wisselen. Doe dat uiterlijk 31 december, schrijft de Rijksoverheid.

kun je van polis wisselen. Doe dat uiterlijk 31 december, schrijft de Rijksoverheid. Naar een andere verzekeraar stap je ook uiterlijk 31 december over. Je nieuwe verzekeraar zegt dan je oude polis voor je op.

stap je ook uiterlijk 31 december over. Je nieuwe verzekeraar zegt dan je oude polis voor je op. Ben je onder behandeling, vraag dan eerst of je zorgverlener een contract heeft met je nieuwe polis.

Twijfel je, kijk dan op de site van je verzekeraar. Daar zie je welke zorgverleners een contract hebben.

Like DDS op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.