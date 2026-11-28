Je verzint het niet, maar in Brussel gebeurt het gewoon waar je bij staat. Eerst dwingt de EU elke vlieger om dure groene kerosine te tanken. En zodra China en Singapore die verplichte brandstof goedkoper leveren dan de Europese clubs, opent de Europese Commissie direct een strafzaak voor extra tol. De rekening? Die ligt straks keihard bij elk gezin dat een keer de zon opzoekt.

Gisteren, op vrijdag 27 november, zette de Europese Commissie het besluit (C/2026/6262) in het officiële blad van de EU. Brussel start een officieel onderzoek naar dumping van groene kerosine (SAF) uit China en Singapore. Dat meldt Transport Online . De zaak begon na een klacht op 15 oktober van de European Biodiesel Board (EBB), de machtige Brusselse lobby van Europese brandstofmakers.

Eerst groene dwang, dan huilen om te lage prijzen

De gekte in Europa kent geen grenzen. Via de wet ReFuelEU Aviation dwingt Brussel elk vliegveld om steeds meer groene kerosine bij te mengen. Dat begon vorig jaar op 2 procent. In 2030 moet het al 6 procent zijn, en in 2050 maar liefst 70 procent. Brussel schiep met pure dwang dus zelf een grote nepmarkt.

Daar sprongen bedrijven in China en Singapore slim op in. Zij maken die brandstof uit oud frituurvet, goed voor zeker 70 procent van de kosten. Volgens vakblad UkrAgroConsult voerde China tussen januari en oktober ruim 830.000 ton uit. Maar liefst 95 procent daarvan ging naar Europa. Singapore stuurde nog eens 250.000 ton deze kant op.

Toen raakte de Europese lobby in paniek, want het spul uit Azië was veel goedkoper dan hun eigen dure spul. EBB-baas Xavier Noyon riep bij Transport Online: "We kunnen dit soort schadelijke en oneerlijke handelspraktijken niet tolereren." En Brussel sprong meteen in de houding. Er geldt nu nog geen strafheffing, maar Brussel wil de douane elke lading alvast laten noteren. Zo kan Brussel straks met terugwerkende kracht extra tol heffen. Binnen zeven tot acht maanden kunnen al de eerste tarieven vallen, net als eerder de tol tot 35,6 procent op Chinese biodiesel.

Bovenop de hoge vliegtaks van het kabinet

Snap je wat deze Brusselse klap voor jou betekent? Op haar eigen site beloofde de Commissie nog dat groene brandstof vanzelf goedkoper zou worden door vrije strijd op de markt. Zodra echte strijd de prijs drukt, gooit Brussel de grens dicht met extra tol zodat jij verplicht de hoofdprijs betaalt aan Europese groene vriendjes.

Die hogere brandstofprijs komt in ons land bovenop een torenhoge vliegtaks . Uit cijfers van Rijksoverheid.nl blijkt dat je dit jaar al 30,25 euro per ticket betaalt bij vertrek. Vanaf 1 januari 2027 zet het kabinet daar drie treden voor neer: 31,04 euro voor korte vluchten, 49,87 euro voor reizen naar landen als Egypte of Marokko, en 59,43 euro voor verre vluchten als de Senaat instemt (anders zelfs 74,81 euro). Voor een gezin van vier tikt alleen de vliegtaks voor een reis naar de zon al bijna 200 euro aan.

Alleen de elite vliegt straks nog zorgeloos

De rekensom is keihard. Eerst pakt Den Haag je met de hoogste vliegtaks én verhoogt het kabinet de btw op een weekje weg in eigen land. Daarna dwingt Brussel vliegtuigen aan de dure groene kerosine én jaagt het de goedkoopste aanbieders weg met dreigende strafheffingen.

Voor gewone, hardwerkende gezinnen wordt een weekje zon doelbewust onbetaalbaar gemaakt door groene drammers die hun eigen falen met steeds meer dwang en tol overeind houden. Weg met die Brusselse bijmengplicht en weg met elke nieuwe heffing op vliegen! Ondertussen vliegen EU-bazen en Haagse ministers vrolijk de hele wereld over op kosten van de burger. Zij voelen niets van een paar honderd euro extra per ticket.Weg met die Brusselse bijmengplicht en weg met elke nieuwe heffing op vliegen!

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