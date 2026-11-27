Het is werkelijk knettergek. De CO2-heffing die Brussel aan ons heeft opgelegd brengt Nederlandse ondernemers aan de bedelstaf. In het eerste halfjaar van 2026 kostte die belachelijke heffing ons bedrijfsleven namelijk maar liefst 121,3 miljoen euro. Vooral importeurs die staal, ijzer en aluminium importeren zijn hier het slachtoffer van.

Donderdag publiceerde het CBS de cijfers van de impact van deze doorgeslagen CO2-heffing die de naam Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) draagt. Het zogenaamde doel van die heffing? De CO2-uitstoot van Nederlandse bedrijven en die van bedrijven buiten de EU zogenaamd verkleinen, aldus Nieuwrechts.

Iedereen gelijk communisme-stijl

Want, zeggen de EU-bobo's, EU-bedrijven hebben al te maken met zo'n belachelijke CO2-heffing. Bedrijven buiten de EU hebben dat over het algemeen niet, wat logisch is aangezien ze in de rest van de wereld niet knettergek zijn. Maar, zeggen de EU-mafklappers, dat is niet zoals het hoort! Nee, iedereen moet dezelfde kosten maken want dan vragen ze daarna ook min of meer dezelfde hoge prijzen.

Eerlijkheid communisme-stijl, zeg maar.

Europa wil cashen

De gevolgen van die gekkigheid zijn desastreus voor hele sectoren. Met name importeurs van staal en ijzer moeten het ontgelden. Zij betalen zich he-le-maal blauw. Maar dat geldt ook voor bedrijven die kunstmest en cement importeren. Ook zij zijn verworden tot een melkkoe van Brussel.

En daar zit 'm precies de crux. Uiteraard is het argument dat het om eerlijkheid en gelijkheid gaat flauwekul. Deze CO2-heffing is niets meer of minder dan een tool om geld te innen. Het bedrijfsleven moet uitgeknepen worden: Den Haag én Brussel willen meer, meer, meer geld. Ondernemend Nederland moet daar maar voor kromliggen.

De consument is het echte slachtoffer

Dat is op zichzelf al zorgwekkend genoeg, maar wat dit allemaal nog veel erger maakt is dat de rekening van die extra kosten uiteindelijk natuurlijk gewoon terechtkomt bij de consument. Importeurs halen die belastingheffing echt niet van hun eigen winst af. Niet zo gek, want ze zouden failliet gaan als ze dat wel doen.

Dit betekent dat de gewone Nederlander er fors op achteruit gaat... en dat komt door Brussel.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: like De Dagelijkse Standaard op Facebook.