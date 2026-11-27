Een vrouw met een alleenstaande-AOW had al jaren een man als huurder in huis. De SVB vond dat eerst prima, maar ziet na een nieuw onderzoek toch een gezamenlijke huishouding. Haar AOW gaat over ruim drie jaar terug naar het lagere bedrag voor samenwoners. De rechtbank Midden-Nederland gaf de SVB op 21 september gelijk, blijkt uit de uitspraak die op 26 november werd gepubliceerd.

Een huurcontract beschermt je dus niet altijd. Zorgen jullie voor elkaar, dan kan de SVB je toch als samenwoners zien.

Wat er gebeurde

Sinds februari 2009 woonde er een man bij de vrouw in huis, met een huurovereenkomst. Vanaf september 2012 kreeg ze AOW voor een alleenstaande. De SVB onderzocht haar situatie in 2012 en 2013 en zag geen reden om dat te veranderen.

In 2024 keek de SVB opnieuw, met een huisbezoek en gesprekken met beide bewoners. Ook bekeek de SVB bankgegevens. In april 2025 herzag de SVB haar AOW over 1 oktober 2021 tot en met 31 oktober 2024. Ze had volgens de SVB niet gemeld wat er in huis speelde.

Wat de SVB als zorg voor elkaar zag

Dat ze in hetzelfde huis woonden, stond vast. Volgens de vrouw hielden ze hun geld gescheiden en was het een vriendschap.

De rechter zag het anders. De vrouw deed huishoudelijk werk en de was voor de man. Hij hielp met stofzuigen en klusjes in huis en tuin, zolang zijn gezondheid dat toeliet. Ze verklaarden ook dat ze elkaar bij ziekte verzorgden. Dat hij minder voor haar deed dan zij voor hem, maakt niet uit.

Naast de huur deelden of verrekenden ze onder meer kosten van boodschappen, vervoer, vakanties en een wasmachine. Dat alleen is nog geen financiële verstrengeling, schreef de rechter. Maar het mocht wel meetellen naast de praktische zorg. Samen eten, uitstapjes en vakanties tellen op zichzelf niet als zorg. Ze horen wel bij het totaalbeeld.

De huurovereenkomst hielp niet, want de zorg ging verder dan bij een gewone huurder.

Waarom het oude akkoord niet telde

De vrouw vond dat ze mocht vertrouwen op de eerdere onderzoeken. Haar situatie was sindsdien niet veranderd, zei ze.

Juist daar ging het mis. In 2012 en 2013 vertelde ze de SVB dat er geen wederzijdse zorg was. De verklaringen van nu gaven een ander beeld. Het oude oordeel van de SVB rustte dus op andere feiten, oordeelde de rechter.

Dat de man inmiddels is overleden en zij geen kamer meer durft te verhuren, veranderde niets. De te hoge betaling kwam door het niet melden, niet door een fout van de SVB.

De SVB vordert het te veel betaalde geld terug en gaf haar een boete. Die besluiten lagen niet bij de rechter en de bedragen staan niet in de uitspraak . Bij de terugvordering kan met haar draagkracht rekening worden gehouden.

Wanneer de SVB een gezamenlijke huishouding ziet

Volgens de AOW moet aan twee dingen zijn voldaan. Jullie hebben je hoofdverblijf in dezelfde woning. En jullie zorgen voor elkaar, met geld of op een andere manier.

Meebetalen aan huur of eten telt, maar ook schoonmaken of helpen bij ziekte. De bijdrage moet wel enige omvang hebben en regelmatig zijn, schrijft de SVB op de pagina over de gezamenlijke huishouding

Wat het scheelt per maand

Een alleenstaande krijgt sinds 1 juli 2026 een volledige AOW van €1.662,16 bruto per maand. Wie samenwoont, krijgt €1.139,39 bruto per persoon. Dat zijn de bedragen van de SVB . Het verschil is €522,77 bruto per maand. Reken dat als indicatie, want in 2021 tot en met 2024 lagen de bedragen lager.

Heb je iemand in huis

Meld wat invloed kan hebben op je AOW aan de SVB. Dat is je plicht volgens de AOW.

aan de SVB. Dat is je plicht volgens de AOW. Een oud akkoord is geen garantie. Verandert het beeld, dan kan de SVB alsnog herzien.

Of er hoger beroep is ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep, is niet bekend.

Nieuws over je AOW en pensioen. Dat staat elke week in de gratis AOW-brief.