Eindelijk eens goed nieuws dankzij de totale onkunde van onze overheid. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers komt er niet voor 1 januari 2030. Zelfs daarna heeft het kabinet geen idee of het ooit nog lukt. VVD-minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie geeft toe dat de Belastingdienst en het UWV dit plan niet aankunnen. Voor ruim een miljoen zelfstandigen mag de vlag dus even uit, al is er maar één echte oplossing: schrap die hele dwangwet meteen.

Dat bleek donderdag 26 november toen het ministerie nieuwe Kamerstukken (36912) naar de Tweede Kamer stuurde en Aartsen bij de NOS zijn verlies toegaf. Eerst dacht het kabinet de wet nog net op 1 januari 2030 in te kunnen voeren. Nu is zelfs dat jaartal van tafel geveegd.

Aartsen zei zonder blikken of blozen tegen de NOS: "Het eerlijke verhaal is dat we nu gewoon niet kunnen zeggen wanneer het wél gaat lukken om de verzekering in te voeren". Je kunt er alleen maar smakelijk om lachen. Een kabinet dat ondernemers wil dwingen om zich bij de staat te verzekeren, krijgt niet eens zijn eigen computers en loketten op orde.

De fiscus en het UWV kunnen er niets meer bij hebben

De reden voor dit heerlijke uitstel staat zwart op wit in de stukken bij wetsvoorstel 36912 en de verse nota van donderdag. De Belastingdienst zit tot over zijn oren in de problemen met oude systemen en het nieuwe stelsel voor box 3. Daardoor is er geen ruimte over om ook nog eens een berg nieuwe zzp-premies te gaan innen.

Bij het UWV is de puinhoop minstens zo groot. Daar staan nu al lange wachtlijsten voor medische keuringen bij de WIA. Er zijn domweg niet genoeg artsen om ook nog eens grote groepen zieke zelfstandigen te keuren. De eigen uitvoeringsdiensten zakken door hun hoeven onder al die regels, en uitgerekend die chaos redt de zzp'er nu voorlopig van een nieuwe melkkoe.

Toch bleef minister Aartsen jammeren alsof Nederland iets geweldigs misloopt. Hij noemde het tegenover de NOS "jammer dat het niet lukt" en sprak over "een belangrijk sociaal vangnet". Dat uit de mond van een VVD-minister, ooit de partij van vrije ondernemers.

Een dure dwangverzekering waar geen ondernemer om vroeg

Het plan van het kabinet drukt elke zzp'er een dure verplichte polis door de strot. Uit de Tweede Kamer-nota van 26 november blijkt dat het ministerie rekent op een premie van 5,4 procent van de winst. Dat loopt op tot een maximum van ongeveer 2.056 euro per jaar, oftewel ruim 171 euro per maand. En voor dat geld krijg je pas na twee jaar ziekte een uitkering.

Dat is pure betutteling op kosten van hardwerkende mensen. Zelfstandigen kiezen bewust voor vrijheid en eigen risico. Sommigen sluiten een eigen polis af, anderen sparen een stevige buffer bij elkaar of lossen hun huis snel af. Wie zelf voor zijn brood werkt, kiest ook zelf hoe hij risico's dekt, zonder dat een minister uit Den Haag zijn rekening leegtrekt.

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Niet uitstellen, maar vandaag nog de prullenbak in

Het ergste aan het verhaal van Aartsen is dat hij de wet helemaal niet intrekt. Hij parkeert het gedrocht achter 2030, zodat het alsnog als een zwaard boven het hoofd van elke ondernemer blijft hangen. Ondertussen verstookt het Rijk miljoenen aan ambtenaren, nota's en wetswijzigingen voor een systeem dat niet eens kan draaien.

Juich vandaag dus gerust om de onkunde van de Belastingdienst en het UWV. Zij doen nu wat de VVD niet meer durft: de ondernemer sparen voor staatscontrole. Maar laat het daar niet bij blijven. Trek die hele dwangwet vandaag nog in en laat ondernemers met rust.

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