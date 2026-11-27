Wie rond de twintigste op zijn bankapp kijkt, ziet het geld vaak in losse stukjes binnenkomen. Rond de 20e maakt Dienst Toeslagen eerst de toeslagen over. In 2026 is de zorgtoeslag maximaal €129 per maand voor wie alleen woont, of €246 voor partners samen, blijkt uit de tabel van Dienst Toeslagen. Op de 23e volgt de AOW, sinds 1 juli 2026 netto €1.581,55 per maand voor een alleenstaande met loonheffingskorting. Met de maximale zorgtoeslag erbij is dat €1.710,55. Een dag later, op de 24e, komt vaak pas het loon of geld van DUO binnen.

Het kabinet wil veel van die losse dagen op één datum zetten. Op 26 november 2026 schreef minister Hans Vijlbrief (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer dat hij toeslagen en DUO naar de 23e wil schuiven. Op die dag keren SVB en UWV nu al uit. Het is een voornemen zonder ingangsdatum, omdat eerst nog toetsen volgen. Gaat het door, dan krijgen ongeveer 2,9 miljoen mensen minder betaaldagen per maand.

Welke regelingen naar de 23e moeten schuiven

Vijlbrief werkt scenario 2 uit een studie van Ecorys uit. Daarin schuiven toeslagen van de 20e en geld van DUO van de 24e naar de 23e. In Tabel 1 bij de brief staan de aantallen over 2025 per groep. Bij Dienst Toeslagen gaat het binnen dit plan om 4.760.000 mensen met zorgtoeslag, 1.590.000 met huurtoeslag en 720.000 met kinderopvangtoeslag.

Vanaf de 24e wil het kabinet DUO een dag eerder betalen. Dat raakt 1.121.000 studenten met studiefinanciering, onder wie 398.000 met een aanvullende beurs. Daar komen 38.000 mensen met een tegemoetkoming scholieren bij. Al die groepen sluiten aan bij de SVB en het UWV, die al op de 23e betalen.

Bij de SVB gaat het om 3.698.905 AOW'ers, waaronder 56.845 ouderen met een AIO, plus 20.243 mensen met Anw. Het UWV betaalt op de 23e aan 483.810 mensen met WIA, 248.162 met Wajong, 137.112 met WAO en 4.377 met WAZ. De 23e is bewust gekozen, omdat loon meestal op de 24e valt. Banken kunnen loon en toeslagen niet op dezelfde dag aan, en een dag speling helpt bij storingen.

Waarom bijstand, WW en kindregelingen apart blijven

Niet elke uitkering schuift mee naar de 23e. Uit het rapport van Ecorys blijkt dat de bijstand (Participatiewet), de WW en de Ziektewet buiten het plan vallen. Alleen de AIO via de SVB doet wel mee. Voor bijstand, WW en Ziektewet moeten diensten eerst weten hoeveel loon iemand die maand verdiende.

Wie toch op de 23e betaalt, moet een voorschot geven. Dat leidt snel tot terugvorderingen en nabetalingen, wat juist onrust brengt in je budget. Ook het kindgebonden budget en de kinderbijslag blijven apart. Het kindgebonden budget staat met 1.080.000 ontvangers wel in Tabel 1 op de 20e, maar Vijlbrief laat beide kindregelingen buiten dit plan. Het kabinet werkt namelijk al aan één nieuwe kindregeling.

Vijlbrief noemt dat zelf jammer, omdat mensen in de bijstand juist vaak veel losse bedragen stapelen. Volgens een analyse van SZW op CBS-data over 2023 hebben ruim 3,4 miljoen Nederlanders drie of meer betaaldagen per maand. De kern ligt bij 445.000 mensen met vier of meer betaaldagen, die vaak werken en vaker schulden hebben. Dit plan bereikt 310.000 van hen en haalt één of twee betaaldagen weg. De andere circa 2,5 miljoen mensen zijn vooral AOW'ers met toeslagen, die nu twee of drie keer per maand geld krijgen.

Vaste lasten en een gelijke weekendregel

Eén betaaldag betekent niet dat huur, stroom en zorgpremie ook op één dag van je rekening gaan. De overheid gaat niet over contracten met bedrijven. Wel praat Vijlbrief met bedrijven over vrije betaaldata, zodat je zelf kiest wat past. Sinds 2025 geldt al een afsprakenkader voor sociaal incasseren, al kan niet alle software dat aan.

Ook kijkt het kabinet naar maanden waarin de 23e in het weekend of op een feestdag valt. Nu betaalt de ene dienst de werkdag ervoor en de andere pas erna. Diensten praten nu over één vaste lijn voor het weekend.

Geen ingangsdatum: eerst toetsen en bankentest

Op je rekening verandert voorlopig niets, want er is nog geen ingangsdatum. Op de site van Dienst Toeslagen staan de oude data nog gewoon, zoals maandag 21 december voor januari 2027. Eerst doet elke dienst een uitvoeringstoets naar kosten en IT-druk. Vooral bij Dienst Toeslagen is dat spannend, door de nauwe band met de Belastingdienst.

Verder komt er een stresstest voor banken en spreekt Vijlbrief met het Nibud, de NVVK, sociaal raadslieden, cliëntenraden en de Nationale Ombudsman. Minister Hans Vijlbrief waarschuwt zelf voor te veel haast: "Daarover maak ik mij geen illusies: grootschalige systeemaanpassingen bij publieke dienstverleners kosten tijd en menskracht."

Vóór de zomer van 2027 stuurt de minister een nieuwe brief naar de Tweede Kamer. Pas daarna valt een definitief besluit over de nieuwe betaaldag.

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