De baas over jouw euro wordt niet gekozen. Hij wordt geruild. Frankrijk en Duitsland verdeelden de topbanen van de Europese Centrale Bank onderling, en de Nederlandse kandidaat Klaas Knot kon fluiten. Premier Rob Jetten (D66) vond Knot de betere keus, maar Nederland legt zich er gewoon bij neer. Zo werkt Europa: Parijs en Berlijn beslissen, en Den Haag knikt.

De nieuwe ECB-president wordt de Spanjaard Pablo Hernández de Cos. In februari neemt hij het over van de Française Christine Lagarde, die sinds 2019 aan het roer staat. Op de EU-top van donderdag werd hij naar voren geschoven. Knot, oud-president van De Nederlandsche Bank, grijpt ernaast. Hij had de steun van Duitsland nodig. Maar Berlijn had deze maand al een deal met Parijs gesloten, en die viel uit in het voordeel van de Spanjaard.

Koehandel in de achterkamer

Over de baas van jouw geld beslist geen kiezer, maar een koehandel tussen Parijs en Berlijn. De ruil is even simpel als smerig. Er moet ook een nieuwe hoofdeconoom van de ECB komen, en daar azen de Duitsers op. Frankrijk was bereid de Duitse kandidaat te steunen. In ruil zou Duitsland op Hernández de Cos stemmen. Wordt de hoofdeconoom een noordeling, dan mag de president geen 'havik' zijn. Zo kwam het bondje tot stand, en zo was Knot kansloos.

Aan het cv van de Spanjaard ligt het niet. Hij leidde tussen 2018 en 2024 de Spaanse centrale bank. Daarna ging hij in Bazel de Bank voor Internationale Betalingen leiden. In het FD prees de Bundesbank-president hem als een "ongeëvenaard econoom en buitengewoon bankier". Maar volgens de NOS speelt zijn nationaliteit ook mee. Hij paste in de ruil, en daar ging het om.

Wat een 'duif' met jouw spaargeld doet

In de economische wereld heten Zuid-Europeanen traditioneel 'duiven'. Ze zijn milder over inflatie en begrotingstekorten, schrijft de NOS. Knot gold als 'havik'. Dat verschil raakt de gewone Nederlander rechtstreeks. Inflatie is de stille belasting op je spaargeld. Stijgen de prijzen harder dan de rente, dan koop je met elke gespaarde euro minder boodschappen. Wie mild is over inflatie, is dus mild over het leegeten van jouw spaarpot. Wat de Spanjaard straks precies doet, weet nog niemand. Het risico ligt wel bij jou, niet in Parijs.

Jetten zag het donderdagochtend al aankomen en sorteerde voor op verlies. Toch vond hij dat "Knot beter past bij de uitdaging van deze tijd". "We kunnen wel eens een hele onvoorspelbare paar jaren in gaan", zei Jetten. De premier waarschuwt dus zelf voor onrustige jaren. Volgens de NOS noemde hij de Spanjaard ook een uitstekende ECB-baas. Diplomatieke bronnen melden dat Nederland zich bij de benoeming neerlegt. Hernández de Cos wordt voorgedragen door alle lidstaten, Nederland incluis. Een premier die 's ochtends waarschuwt en dezelfde dag gewoon meegaat, heeft in Europa niets te zeggen.

Ontbijten met Merz, verliezen van Berlijn

Op dezelfde top vocht Jetten over de EU-begroting voor 2028 tot en met 2034 . Bondskanselier Merz kwam 's ochtends op Jettens werkkamer ontbijten om de strategie af te stemmen. Bevriend genoeg voor een ontbijt, dus. Maar Duitsland had zijn keus voor de ECB eerder deze maand al gemaakt, en die viel niet op Knot. De zeven zuinige landen betalen samen ongeveer de helft van de EU-begroting. Toch staan ze tegenover zeventien landen die hun potten met geld willen houden. De Franse president Macron dreigde elk voorstel met een korting te vetoën. Nederland betaalt dus flink mee, en de grote landen bepalen wie de bank leidt.

Een munt die nooit van Nederland was

Daar zou elke Nederlander misselijk van moeten worden: twee grote landen ruilen de machtigste bank van Europa als voetbalplaatjes. Nederland mag meebetalen en daarna netjes knikken. Het Europees Parlement moet nog instemmen, maar ook dat is volgens de NOS vooral een formaliteit. Niemand houdt het dus nog tegen. Jetten wist hoe het zat, zei het hardop en ging toch mee. Daarmee is hij de beleefde loopjongen van Parijs en Berlijn, en de gewone Nederlander betaalt voor zijn gedienstigheid. Zolang Nederland in de euro zit, wordt de baas over jouw geld in andermans achterkamer uitgedeeld.

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