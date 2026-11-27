Steeds meer jongeren belanden in de bijstand. Eind september waren het er 43.000, 6,3 procent meer dan een jaar eerder. Waarom dat zo is, weet zelfs het CBS nog niet. En wat doet Den Haag? Minister Hans Vijlbrief (D66) maakt de bijstand per 1 januari juist een stuk vrijblijvender.

De cijfers kwamen vrijdagochtend van het CBS . Bij jongeren tot 27 jaar gaat het hard: 6,3 procent erbij, na 5,6 procent in het tweede kwartaal. Bij mensen van 27 tot 45 jaar was de groei 1,2 procent. Van alle nieuwe instromers in het tweede kwartaal was 31,6 procent jonger dan 27. Dat zijn 6.700 jongeren in drie maanden. In dat kwartaal stroomden er dus elke dag ruim zeventig jonge mensen de bijstand in.

Jaar na jaar glijden meer jonge mensen af naar een uitkering, en Den Haag kijkt toe. En dit is geen uitschieter. Volgens het CBS in augustus lag het aantal jongeren in de bijstand toen al veertien kwartalen op rij hoger dan een jaar eerder. Sinds eind 2022 kwam er 27 procent bij.

Het CBS zoekt nog naar het waarom

De oorzaak wordt nog onderzocht, meldt de NOS . CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen geeft een eerste aanzet. "Historisch gezien zijn er nog steeds veel jongeren met betaald werk, maar desondanks stijgt de werkloosheid wel iets. Daardoor komen ook meer jongeren in de bijstand", zegt Van Mulligen.

Veel jongeren werken dus gewoon. Wie kan werken, hoort aan het werk, niet thuis op kosten van de gewone Nederlander die elke ochtend vroeg zijn wekker zet. En een flink deel van het antwoord heeft het kabinet allang. Vorige week schreef het zelf dat in 2024 ongeveer 60 procent van de groei bij jongeren kwam door jonge statushouders . Minister Thierry Aartsen (VVD) van Werk en Participatie wil die hoge instroom terugdringen. Toch gaat Den Haag precies de andere kant op.

Vijlbrief zet zijn handtekening, de plicht verdwijnt

Dinsdag zette Vijlbrief zijn handtekening onder een besluit in het Staatsblad . Daarmee gaan onderdelen van de Participatiewet in balans per 1 januari 2027 in. Het wetsvoorstel stamt uit 2024 en werd in oktober 2025 wet. Het startsein voor deze onderdelen komt van deze D66 -minister. De toelichting bij zijn besluit noemt het zwart op wit "het schrappen van de tegenprestatie".

Wie bijstand krijgt, hoeft straks geen verplichte tegenprestatie meer te leveren. Onbetaald werk mag je voortaan zelf kiezen . Je moet nog wel naar vermogen meedoen, maar de harde plicht is weg. Dat klinkt vriendelijk, maar het signaal is helder: er moet steeds minder.

Ook de vaste korting verdwijnt. Breekt iemand nu afspraken over werk, dan moet de gemeente de uitkering een tot drie maanden volledig stopzetten. Die standaardklap gaat eruit. Dat stond al in 2024 in de toelichting bij de wet . De "standaard-verlagingen die op dit moment in de wet zijn opgenomen komen te vervallen", schreef het kabinet toen. Gemeenten mogen nog korten en krijgen meer ruimte voor maatwerk. Maar wie niet komt opdagen, weet niet meer zeker dat het hem iets kost.

Ook de taaleis wordt een papieren tijger

De taaleis gaat eveneens op de schop. Wie de taaltoets niet haalt, krijgt nu vaste kortingen die na een jaar oplopen tot 100 procent. Die trappen vervallen. Geef je binnen een maand aan dat je Nederlands gaat leren en boek je genoeg voortgang, dan word je, net als nu, niet gekort. Pas bij te weinig voortgang kan alsnog een maatregel volgen.

Eerlijk is eerlijk: de nieuwe regels gelden voor iedereen in de bijstand, niet alleen voor jongeren. Maar het kabinet weet dat jonge statushouders een groot deel van de groei vormen. Toch maakt Vijlbrief uitgerekend de taaleis zachter. De ene minister wil de instroom terugdringen, de andere maakt het blijven in de bijstand makkelijker. Dat is laf.

D66 deelt uit, de werkende Nederlander betaalt

D66 laat de lat zakken alsof het niets is. Ruim drie jaar lang komen er meer jonge mensen in de bijstand. En precies nu haalt Vijlbrief de vaste plichten uit de wet. De gewone Nederlander betaalt elke maand mee aan die uitkeringen. Hij mag verwachten dat er iets tegenover staat.

Een uitkering zonder harde plichten wordt voor een twintiger al snel een fuik. Dat weet iedereen, behalve in Den Haag. Vijlbrief maakt van de bijstand een vrijblijvende regeling, en het kabinet-Jetten laat het gebeuren.

Like DDS op Facebook en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.