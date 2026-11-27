Wie dit jaar zelf geld opzij zet voor zijn oude dag, heeft nog vijf weken voor een grote meevaller over 2026. Maak je uiterlijk op 31 december geld over naar een eigen lijfrente, dan trek je dat bedrag nog dit jaar af van je inkomen. De Belastingdienst laat zo'n storting alleen meetellen in het jaar waarin het bedrag echt is betaald.

Voor veel Nederlanders zonder goed pensioen via het werk scheelt dat direct duizenden euro's. Zelfs bij een gewoon loon van €45.000 zonder eigen pensioenpot loopt het voordeel op tot €3.376,51, of afgerond €3.377. Een zzp'er met €60.000 winst krijgt €5.384,15 terug. Bij €100.000 loon loopt dat zelfs op naar €11.854,56, bijna €11.855.

Hoeveel geld je dit jaar mag storten

De fiscus geeft dit voordeel alleen als je een tekort aan pensioen hebt. Hoeveel je dit jaar mag aftrekken, heet de jaarruimte. In 2026 is dat 30 procent van je bruto loon of winst uit 2025, tot een grens van €137.800, nadat er €19.172 vanaf is gehaald. Bouwde je vorig jaar wel pensioen op via een baas, dan gaat die opbouw nog van je ruimte af.

Zonder pensioen in 2025 is de hoogste jaarruimte in 2026 precies €35.588,40. Liet je de laatste tien jaar ruimte liggen, dan mag je die oude ruimte alsnog benutten. Die zogeheten reserveringsruimte loopt dit jaar op tot €42.753. Met het hulpmiddel van de Belastingdienst reken je met je aangifte over 2025 en je pensioenoverzicht snel je exacte grens uit.

Zo veel betaalt de fiscus mee bij drie inkomens

Door de storting zakt je inkomen in box 1. Je betaalt dus minder belasting én je houdt meer algemene heffingskorting over. Voor elke euro boven €29.736 zakt die vaste korting in 2026 namelijk met 6,398 cent. Daalt je inkomen door je inleg, dan verlies je minder van die korting. Je arbeidskorting en zorgbijdrage blijven gelijk.

In drie voorbeelden zonder partner, zonder pensioen in 2025 en met gelijk inkomen in 2025 en 2026 pakt de volle jaarruimte zo uit:

Werknemer met €45.000 loon: inleg €7.748,40, terug €3.376,51 , eigen kosten €4.371,89.

inleg €7.748,40, terug , eigen kosten €4.371,89. Zzp'er met €60.000 winst: na €1.200 zzp-aftrek en 12,7 procent mkb-vrijstelling blijft €51.332,40 belast. Inleg €12.248,40, terug €5.384,15 , eigen kosten €6.864,25.

na €1.200 zzp-aftrek en 12,7 procent mkb-vrijstelling blijft €51.332,40 belast. Inleg €12.248,40, terug , eigen kosten €6.864,25. Werknemer met €100.000 loon: inleg €24.248,40, terug €11.854,56, eigen kosten €12.393,84.

Minder storten kan ook prima. Leg je €5.000 in, dan krijg je bij €45.000 loon of €60.000 winst €2.197,90 terug. Bij €100.000 loon levert diezelfde €5.000 meteen €2.475 op.

Waarom dit meer scheelt dan hypotheekrente

Opvallend is dat een lijfrente bij een hoog inkomen meer oplevert dan de aftrek van hypotheekrente. Voor hypotheekrente en aftrek voor zzp'ers geldt in de top een plafond van 37,56 procent. Een lijfrente valt niet onder dat plafond. Daardoor geeft elke euro boven €78.426 volle 49,50 cent terug, tegen 37,56 cent voor hypotheekrente.

Toch blijft het uitstel van belasting. Zodra je pot later maandelijks uitkeert, betaal je alsnog belasting in box 1 en zorgbijdrage. Na je AOW-leeftijd is de eerste schijf wel een stuk lager, omdat je geen AOW-premie meer betaalt. In 2026 is dat 17,85 procent, tegen 35,75 procent voor jongere werkenden. Wel zit je geld vast. De Belastingdienst wijst erop dat wie eerder geld opneemt, direct belasting én vaak extra revisierente betaalt.

Storten in december of wachten tot januari

Omdat ongebruikte jaarruimte tien jaar blijft staan, twijfelen sommige spaarders tussen december en januari. In het Belastingplan 2027, waarover de Eerste Kamer nog moet stemmen, gaat de tweede schijf iets omhoog: van 37,56 naar 38,02 procent. In datzelfde plan wil het kabinet de inkomensgrens van €137.800 tot en met 2032 bevriezen.

Toch zijn er twee harde redenen om uiterlijk 31 december te storten. Ten eerste vervalt oude ruimte uit 2016 na 31 december voorgoed. De fiscus raadt daarom aan om altijd eerst je oude ruimte te gebruiken. Ten tweede telt geld dat je dit jaar nog op een lijfrente zet op 1 januari 2027 niet meer mee in box 3.

Wil je dit nog regelen, let dan op drie simpele punten. Stort nooit meer dan je berekende grens, want wat je te veel betaalt mag nooit in aftrek. Check bij je bank tot welke dag in december een betaling nog in 2026 wordt verwerkt. De teruggave krijg je daarna via je aangifte over 2026, of eerder met een aangepaste voorlopige aanslag.

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