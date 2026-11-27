De grote backstabber van de VVD mocht vanmorgen aanschuiven bij WNL Vandaag om daar te praten over de diepe crisis bij haar partij. Jawel: Annemarie Jorritsma kwam langs. Ze zou wel even haar licht laten schijnen op dit hele gebeuren. Hilarisch genoeg distantieerde ze zich overal van en deed ze net alsof ze er niets mee te maken heeft. Gek. Want achter (en ook voor!) de schermen wordt gewoon hardop gezegd dat zij voor de zoveelste keer betrokken is bij de aanvallen op een zittende VVD-leider. Daar heeft ze namelijk nogal een handje van.

Jorritsma lacht beschuldiging van stiekem gestook weg

was Jorritsma. Wieger Hemmer ging de confrontatie aan met Jorritsma, wat enigszins opvallend is aangezien WNL natuurlijk gewoon de VVD-NPO omroep is. Maar hij deed het dan toch. Hij maakte de vergelijking namelijk met Pieter Omtzigt . Die werd door VVD'ers ook stiekem aangevallen in de media. Eén van de mensen die daarbij betrokken was, aldus Hemmer,

Haha, nee hoor, lachte Jorritsma daarop. "Ik word altijd van alles verdacht. Dat vind ik zo ontzettend leuk trouwens," was haar reactie.

Wacht even. Dat is geen échte reactie. Ze lachte het weg. Ieder normaal mens zou zoiets beledigend vinden. "Ik, een samenzweerderig monster dat anderen kapot maakt in de media? Hoe durf je!" Maar Jorritsma vindt zoiets helemaal niet vervelend. Welnee, het is wat haar betreft juist extreem vermakelijk. Leuk hoor!

Het zegt alles over deze vrouw.

Holle steun voor Yesilgöz en spijt omdat het op straat ligt

En dat is niet alles. Nee. Jorritsma zei ook dat ze het allemaal heel vervelend vond, hoe het gaat bij de VVD. Nou ja, daar moet ik mezelf corrigeren. Ze zei het vervelend te vinden "dat dit zo op straat ligt."

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Ah. Het probleem is dus niet dat er bij de VVD weer allemaal valse spelletjes gespeeld worden - met Micky Adriaansens, Frans Weekers en dus ook met Dilan Yesilgöz. Nee. Waar het écht misgaat is dat het interne backstabben publiek is gemaakt.

Ook zei Jorritsma, zogenaamd in steun van Yesilgöz: "Dilan is onze politiek leider." Ja, dat klopt. Dat is een feitelijke vaststelling. Natuurlijk is dit verpakt als steun aan Yesilgöz, maar feitelijk is het dat niet. Niemand twijfelt eraan dat Yesilgöz momenteel politiek leider is van de VVD. Dat ís ze nou eenmaal. Het is een officiële functie die ze bekleedt.

De vraag is of ze dat moet blijven. Dáár gaat het debat over.

Jorritsma weet dat ook heel goed, maar er is een reden dat ze dit zo verwoordt. Haar quasi-loyaliteit is puur voor de bühne. Zoals altijd is ze juist één van de voornaamste backstabbers.

Krokodillentranen over Christianne van der Wal

Hilarisch genoeg ging Jorritsma ook even los op Christianne van der Wal. Die viel Yesilgöz gisteren publiekelijk af op tv. Vre-se-lijk vindt Jorritsma dat zogenaamd.

"Ik heb haar ook gelijk gebeld. Ik zei, joh, waarom doe je dat nou?" aldus de geniepige VVD-mastodont.

Ha. Ja. Dat zal je vast zo gevraagd hebben, Annemarie. Uhu. Je was haar heus niet stiekem aan het aanmoedigen. Túúrlijk niet. Dat zit niet in jou, toch? Je bent immers zo ongelooflijk open en eerlijk!

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Afijn, natuurlijk moet Yesilgöz weg als leider van de VVD. Ze heeft er in korte tijd een enorme puinhoop van gemaakt. Yesilgöz was geen leiderschapsmateriaal, is geen leiderschapsmateriaal, en zal nooit leiderschapsmateriaal worden. Hoe eerder ze wiebert, hoe beter.

Maar die hypocriete verhalen van Jorritsma? Daar kan ik écht niet tegen. Wat een pleefiguur is dat zeg.

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