Wie spaargeld bij ING op een losse rekening laat staan, krijgt op een groot saldo vaak maar 1 procent rente. Toch geeft de bank dit weekend nog een veel hogere vaste rente. De korte spaaractie voor nieuw geld loopt van 16 tot en met zondag 29 november 2026. Wie op tijd instapt, pakt tot 3,10 procent rente per jaar, maar er zitten strenge haken en ogen aan.

Volgens de actiepagina voor het ING Spaardeposito doe je al mee vanaf €500. Voor 9 maanden krijg je 2,90 procent vaste rente per jaar. Zet je het geld voor 15 of 18 maanden vast, dan geeft de bank 3,10 procent per jaar. ING houdt wel het recht om de actie eerder te stoppen.

Opvallend is dat deze actie meer geeft dan een gewoon vast deposito bij de bank zelf. Sinds 18 november 2026 betaalt een regulier deposito voor 6 maanden 2,50 procent en voor 1 jaar 2,80 procent. Zelfs bij 3 jaar (2,90 procent) of 5 jaar vast (3,00 procent) blijf je onder die 3,10 procent.

Zoveel extra rente krijg je op €10.000 tot €50.000

Het gat met los sparen is nog veel groter. Volgens het renteoverzicht van ING geeft de Oranje Spaarrekening sinds 18 april 2025 een basisrente van 1,25 procent tot en met €10.000. Vanaf €10.000 tot en met €1.000.000 zakt de rente naar 1,00 procent, en boven een miljoen is dat 0,00 procent. Met ING Extra krijg je op de eerste €10.000 wel 0,50 procent bonus (1,75 procent). ING Max geeft sinds 10 juni 2026 een hele procent extra (2,25 procent).

Een rekensom toont het verschil in euro's als de losse rente gelijk blijft. Omdat een deposito langer dan een jaar geen rente-op-rente geeft, gaan de cijfers uit van vaste rente over dezelfde tijd. Op €10.000 levert de basis Oranje Spaarrekening €125 per jaar op. Bij 3,10 procent krijg je in 15 maanden €387,50 tegen €156,25 los, dus €231,25 meer. Over 18 maanden is dat €465,00 tegen €187,50, een plus van €277,50.

Op €25.000 geeft los basissparen €275 per jaar. Met 3,10 procent pak je in 15 maanden €968,75 tegen €343,75 los, ofwel €625,00 meer. Kies je voor 18 maanden, dan kom je uit op €1.162,50 tegen €412,50, wat €750,00 scheelt.

Op €50.000 nieuw geld is het verschil het grootst. Los sparen geeft in de basis €525 per jaar, met ING Extra €575 en met ING Max €625. Tegen 3,10 procent krijg je €1.550 per jaar: €1.025 meer dan los basissparen en €150 meer dan het gewone 1-jaars deposito van 2,80 procent (€1.400). Over 9 maanden tegen 2,90 procent brengt €50.000 ongeveer €1.087,50 op tegen €393,75 los (€693,75 meer). In 15 maanden tegen 3,10 procent wordt dat €1.937,50 tegen €656,25, dus €1.281,25 meer. Over 18 maanden groeit dat naar €2.325,00 tegen €787,50, ofwel €1.537,50 extra.

Peildatum 15 november stopt rondpompen van geld

Toch kan niet elke klant zomaar bestaand geld bij ING vastzetten. De actie geldt strikt voor nieuw geld dat na 15 november 2026 binnenkomt. Op die peildatum telt de bank al jouw eigen saldi bij ING bij elkaar op. Daar horen je lopende rekeningen, spaarrekeningen, vaste deposito's en het vrije geld op een beleggingsrekening bij.

Alleen extra geld dat tussen 16 en 29 november van buiten komt, telt dus mee. Haal je in diezelfde dagen geld van je ING-rekeningen af, dan gaat dat van jouw nieuwe ruimte af. Dat geldt ook als je in die periode al eerder geld in een deposito hebt gezet. Eigen geld eerst wegboeken en daarna weer terugstorten heeft dus geen zin.

Let ook op de uitbetaling van de rente. Bij 15 en 18 maanden krijg je namelijk geen rente-op-rente. ING stort de rente elk jaar op je gewone rekening, waardoor dat bedrag niet meegroeit in het deposito. Pas aan het einde gaan jouw inleg en de laatste rente terug naar je spaarrekening, terwijl losse rente elk jaar op 1 januari wordt bijgeschreven.

Alleen via de app en kosten bij eerder opnemen

Deze actie open je alleen zelf via Mijn ING of de ING App, dus niet op een kantoor of Servicepunt. Je hebt er een ING Betaalrekening voor nodig en extra geld bijstorten kan later niet. Een gewone gemachtigde mag de actie niet openen, maar een wettelijk vertegenwoordiger wel.

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Check vooraf goed of je het bedrag echt kunt missen. Volgens de voorwaarden voor eerder opnemen moet je de bank bellen als je het geld toch eerder wilt. Je betaalt dan 0,5 procent vaste kosten over het bedrag. Ligt de rente op dat moment hoger dan jouw vaste rente, dan komen er extra kosten bij.

In een paar zware gevallen mag het wel gratis. Bij werkloosheid, schuldsanering, scheiding of arbeidsongeschiktheid mag je tot €100.000 per rekeninghouder kosteloos opnemen, als dat op of na het openen ontstond. Bij overlijden blijft het hele saldo vrij van kosten. Verder valt jouw geld bij ING onder de Nederlandse Depositogarantie tot €100.000 per persoon. Wie nog vers geld bij een andere bank heeft staan, kan tot zondag rustig rekenen of vastzetten loont.

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