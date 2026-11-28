Krijg je pensioen van PME, dan zie je in januari en februari 2027 nog je oude pensioen. Je nieuwe pensioen komt pas eind maart op je rekening. In februari krijg je een brief met het definitieve bedrag voor de rest van 2027, meldt PME. Is je nieuwe pensioen hoger, dan krijg je eind maart ook een nabetaling over januari en februari.

PME, het pensioenfonds van de metalektro, wil op 1 januari 2027 overstappen op de nieuwe pensioenregels. Het fonds verwacht dat gepensioneerden er in 2027 12,6 procent bij krijgen. Dat zei Alae Laghrich, voorzitter van het uitvoerend bestuur, op 29 oktober . Hij zette er een voorwaarde bij: de economie en de rente mogen geen grote schommelingen vertonen. Het definitieve bedrag staat volgens hem pas begin 2027 vast.

Waarom het nieuwe bedrag later komt

Op 1 januari wil PME alle pensioenen omzetten naar de nieuwe regeling. Iedereen krijgt dan een eigen pensioenpot. Hoeveel daarin komt, hangt af van de financiële positie van het fonds. De definitieve uitkomsten worden vastgesteld op basis van die positie aan het einde van het jaar, meldt PME . Eerst komt die eindstand, dan de brief en daarna pas je nieuwe maandbedrag.

Deze betaaldata staan vast

PME betaalt je pensioen in 2027 op vaste data . Het geld staat meestal dezelfde dag op je rekening.

21 januari: nog je oude pensioen.

nog je oude pensioen. 23 februari: ook nog je oude pensioen. In deze maand komt de brief met je nieuwe bedrag.

ook nog je oude pensioen. In deze maand komt de brief met je nieuwe bedrag. 23 maart: de betaling van maart. Volgens de planning van PME krijg je dan voor het eerst je nieuwe pensioen, met de eventuele nabetaling.

Zo werkt de nabetaling

Stel: je krijgt nu €1.000 bruto per maand van PME. Komt de verwachting van 12,6 procent uit, dan wordt dat €1.126 bruto. Dat is €126 per maand meer. In januari en februari krijg je nog €1.000. In maart krijg je €1.126 plus twee keer €126 nabetaling. Samen is dat €1.378 bruto. Netto houd je minder over, want over je pensioen gaat belasting af. Het definitieve percentage kan nog anders uitvallen.

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Is de overstap al zeker?

Nog niet helemaal. Toezichthouder De Nederlandsche Bank gaf PME in augustus de zogeheten invaarbeschikking . Daarmee kreeg het fonds groen licht om alle pensioenen over te zetten. Toch schrijft PME nog dat het zich richt op 1 januari 2027. Voorwaarde is dat alles dan klaar is voor een beheerste overgang.

Ook de dekkingsgraad telt mee. Ligt die bij de overstap onder de 100 procent, dan wordt de nieuwe regeling in principe uitgesteld. Eind september stond de actuele dekkingsgraad op 132,8 procent, meldde PME . Tussen 120 en 140 procent stijgt het maandelijkse pensioen van gepensioneerden fors, schrijft het fonds.

Wat je nu kunt doen

Schrik niet in januari. Zie je dan nog geen verhoging, dan klopt dat met de planning. Je pensioen verandert niet meteen.

Zie je dan nog geen verhoging, dan klopt dat met de planning. Je pensioen verandert niet meteen. Bewaar het voorlopige overzicht. In oktober en november krijgen alle deelnemers van PME een persoonlijke, voorlopige inschatting. Dat is nog geen definitief bedrag.

In oktober en november krijgen alle deelnemers van PME een persoonlijke, voorlopige inschatting. Dat is nog geen definitief bedrag. Geef je e-mailadres door. Dan krijg je een mail als er post klaarstaat in je postbus op de website van PME. Dat regel je zelf.

Dan krijg je een mail als er post klaarstaat in je postbus op de website van PME. Dat regel je zelf. Kijk of je rekeningnummer klopt. Dat kun je aanpassen als je met je DigiD inlogt bij PME.

Dat kun je aanpassen als je met je DigiD inlogt bij PME. Wacht de brief van februari af. Daarin staat het bedrag dat je de rest van 2027 krijgt.

Halverwege 2027 krijg je nog een persoonlijk bericht met de definitieve berekening. Wijkt die af van de schatting van eind 2026, dan legt PME uit waarom.

Heb je vragen over je eigen bedrag, bel PME dan op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Het nummer voor deelnemers is 088 1947 001.

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